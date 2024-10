Kommentti: Ara-vuokrat edelleen kasvussa – tahti on kuitenkin hidastunut edellisestä vuosineljänneksestä

- Kasvu Ara-vuokra-asuntojen vuokrissa jatkui vielä vuoden kolmannella neljänneksellä. Vaikka korot ovat jo laskeneet ja inflaatio on alle prosentissa, havaitaan nämä viimeaikaiset muutokset vuokrissa vasta myöhemmin. Aiemmasta korko- ja inflaatiokehityksestä aiheutuneet korotukset näkyvät vuokrissa viiveellä. Omakustannusperiaatteella toimivat vuokranantajat joutuvat siirtämään nämä kohonneet kustannukset edelleen vuokriin, jotka tarkistetaan tyypillisesti vuosittain, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n ekonomisti Eetu Kauria toteaa.

Merkittäviä eroja eri kokoisten asuntojen välillä ei koko maan tarkastelussa ole havaittavissa, joskin kaksioissa vuokrankorotukset olivat hieman yksiöitä ja kolmioita maltillisemmat. Suurista kaupungeista kaikkien Ara-vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat vuodessa eniten Helsingissä (6,7 prosenttia), Turussa (5,7 prosenttia) ja Tampereella (4,9 prosenttia). Korotukset olivat 4,6 ja 3,1 prosentin välillä myös Lahdessa, Espoossa Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Vantaalla. Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa.

- Suurissa kaupungeissa hoitomenojen lisäksi pääomamenot ovat tyypillisesti muuta maata merkittävämmät johtuen suuremmista lainamääristä. Tämän lisäksi esimerkiksi uudisrakennus- ja perusparannusinvestoinnit painottuvat kasvukeskuksiin. Vaikka vuokraero vapaarahoitteisen ja Ara-vuokra-asuntojen välillä on hieman pienentynyt viimeaikaisen kehityksen takia, on se silti edelleen koko maan tasolla keskimäärin yli 22 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ero on vielä huomattavasti suurempi, reilut 30 prosenttia. Todennäköisesti tämä ero tulee kuitenkin jälleen pian kasvamaan, kun nykyisistä olemattomista uusien vapaarahoitteisten asuntojen rakennusmääristä johtuva niukkuus vapaarahoitteisilla vuokramarkkinoilla alkaa näkymään vuokrapyynnöissä, Kauria arvioi.