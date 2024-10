Koko tiimin yhteinen palkinto – tässä kilpailussa asiakkaat toimivat tuomareina

Mikä tuloksessa miellyttää erityisesti on se, että vastaajana ovat olleet kotihoidon asiakkaat ja heidän omaiset, eli niin sanotulla pärstäkertoimella ei pisteitä annettu.

13 hengen tiimi juhli menestystä viime tiistaina Raahessa, ja tunnelma oli edelleen korkealla.

”Ainahan se on yllätys, mutta tuntuu hienota. Vähän ylpeitä ollaan”, Hanna Tuomaala, lähihoitaja ja tiimivastaava kertoo.

”Minä aloitin vasta kesäkuussa tässä tiimissä ja on ollut aivan mahtava tiimi tulla töihin. Huippu vastaanotto. Kaikki tekee suurella sydämellä töitä”, Maaria Eskola jatkaa.

Marika Siniluoto kertoo, että työ kotihoidossa on todella palkitsevaa ja kiitosta työstä tulee käytännössä päivittäin.

”Työ antaa niin paljon. Kotikäynneillä tulee kiitosta melkein joka käynnillä. Kun tuomareina tässä kyselyssä olivat asiakkaat, ei tulosta voi vääristellä. Eihän meidän työn laatua oikein voi mitata kuin asiakaskyselyllä”, Marika Siniluoto toteaa.

Koska työ on samalla vaativaa, pieni konkreettinen palkinto on välillä paikallaan. Vaikkei etelänmatkaa ihan tullutkaan, kakkukahvit arjen keskellä maistuivat hyvältä.

”Onhan meillä ollut raskasta ja tiukkaakin, mutta tiimityö auttaa jaksamaan. Jos joku tarvitsee apue, ryhmässä autetaan aina. Jos yhden työt viivästyvät, toinen lähtee auttamaan”, lähihoitaja Merja Nylander tunnustaa.

Vaikka asiakaskäynneillä kuljetaan yksin, Saloisissa tunnetaan aina, että tiimin tuki on läsnä. 13 hengen tiimiin kuuluu kaksi sairaanhoitajaa ja lähihoitajia, eikä esihenkilöäkään pidä unohtaa.

”Whatsapp-ryhmässä keskustellaan ja jokainen on koko ajan tilanteen tasalla. Kun esihenkilö joustaa, mekin joustamme ja asiakas on aina numero yksi”, Marika Siniluoto kertoo.

Tiimin esihenkilö Hannele Kailan mukaan asiakastutkimuksessa näkyy Saloisten kotihoidon työntekijöiden vahva ammatillinen osaaminen ja sitoutuminen työhön sekä asenne asiakkaita ja työtä kohtaan.

”Tuloksissa näkyy pitkäaikainen työ, mitä rakennettu yhdessä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Pohteen aikana. Tiimissä on välitön ja avoin yhteistyö työnantajan ja asiakkaiden sekä omaisten kanssa. Kaikessa tekemisessä näkyy asiakaslähtöinen asenne. Jokainen on tärkeä sellaisenaan ja tavoitteena on, että jokainen asiakas saa elää oman näköistään ja turvallista kotiarkea”, Kaila kommentoi.