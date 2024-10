Teemu Mäen näytelmät Jouluevankeliumi & Teoreema nyt kirjana

Teemu Mäki on monipuolinen taiteilija ja kirjailija sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja teoreetikko. Esittävien taiteiden alalla hän on käsikirjoittanut ja ohjannut oopperoita, tanssiesityksiä sekä teatteria. Tähän kirjaan on valittu kaksi Mäen näytelmää, jotka tekijä on päivittänyt ja muokannut kirjamuotoon. Ne eivät ole vain teatteriesitysten raaka-ainetta vaan itsenäisiä teoksia samoin kuin runot tai romaanit — siis kuolemanvakavaa, huumorintäyteistä ja antoisaa luettavaa.

Jouluevankeliumi on monitaiteellinen näytelmä, joka luotaa suhdettamme uskontoon, kapitalismiin ja sukupuoleen – sekä tietysti jouluun ja Jeesukseen – puheteatterin, musiikin, tanssin ja dokumenttielokuvan keinoin. Jouluevankeliumi sai kantaesityksensä Kiasma-teatterissa 7.12.2018.

Teoreema (rakkausnäytelmä) käsittelee rakkauden eri olomuotoja ja rakkauden poliittista potentiaalia. Näytelmä sai innoituksensa Pier Paolo Pasolinin samannimisestä elokuvasta vuodelta 1968, mutta se on uusi, itsenäinen teos. Näytelmän kantaesitys oli Teatteri Takomolla 28.3.2014.

Kirjan esipuheessa ja näytelmien jälkisanoissa Mäki valaisee suhdettaan teatteriin ja näkemyksiään esittävien taiteiden luonteesta ja niiden tulevaisuudesta.



Taidekriitikko ja tutkija Sini Mononen haastattelee Teemu Mäkeä Helsingin kirjamessuilla perjantaina 25.10.2024 klo 18.00–18.30 (Arabia-lava).

Jouluevankeliumi & Teoreema – Kaksi näytelmää

Kirjoittaja: Teemu Mäki

sidottu, 240 sivua

Parvs ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024