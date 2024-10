Veli-Pekka Alkulasta OX2 Suomen ja Baltian maajohtaja

OX2 kehittää, rakentaa ja myy suuren mittakaavan uusiutuvan energian ratkaisuja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkopuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoimahankkeista, aurinkovoimahankkeista sekä energian varastointihankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa yhdellätoista markkina-alueella: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Ahvenanmaalla. Vuodesta 2023 yhtiö on toiminut myös Australiassa. Vuonna 2023 liikevaihto oli noin 7,8 miljardia kruunua. Yhtiöllä on noin 500 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 on noteerattu Nasdaq Tukholmassa vuodesta 2022 lähtien. www.ox2.com