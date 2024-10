Väestönkehitys ohjaa Hypo-luokituksen näkymiä

Hypon asuntoluottoluokitus tarkastelee asuntomarkkinoita luotottajan silmälasien läpi useiden eri muuttujien mukaisesti. Hetkelliset muutokset eivät näkymiä heiluta, mutta asuntokauppaan ja aluekehitykseen vaikuttavat trendit pitkällä aikajänteellä osoittavat, mihin suuntaan eri puolilla Suomea ollaan menossa.

Hypo-luokitukseen on valittu maantieteelliseksi alueeksi kunnat. Tarkasteluportaikko on luottoluokitusmaailmasta tuttu AAA –> D, jossa kolme A:ta on paras ryhmä ja D vastaavasti heikoin.

”Kaikkiaan 49 kunnan luokitus koheni yhdellä pykälällä viime vuodesta ja laski samoin 49 kunnassa. Vaikka asuntomarkkinoiden mittarit eivät juuri tällä hetkellä mairittelekaan, löytyy manner-Suomesta siis kuntia, jotka ovat kirineet omia näkymiään aiempia paremmiksi”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen kertoo.

Väestönkehitys vaikuttaa näkymiin merkittävästi. Yllätys ei olekaan, että parhaat alueet löytyvät kasvukaupungeista ja niiden liepeiltä. Yli kolme miljoonaa suomalaista ja 1,7 miljoonaa asuntoa sijaitsee vähintään BBB-luokituksen saavissa yhteensä 41 kunnassa.

”Samaan aikaan, kun syntyvyys on romahtanut, Helsingissä, Turussa ja Tampereella väestö kasvoi viime vuonna enemmän kuin kertaakaan sitten 1960-luvun. Sekä maan sisäinen muutto että maahanmuutto suuntautuvat suuressa määrin samoille alueille”, Keskinen sanoo.

Parhailla alueilla kauppa käy alakulossakin

Asuntokauppa kävi viime vuonna heikosti, sillä kaupasta leikkaantui noin neljännes verrattuna edellisvuoteen. Maan voimakas jakaantuminen näkyy kuitenkin selvästi, esimerkiksi Tampereen kupeessa Kangasala ja Pirkkala pitivät pintansa heikossa suhdanteessakin ja ylsivät viiteen prosenttiin suhteellisessa kaupan tasossa. Espoo, Hanko, Järvenpää, Kaskinen, Paimio, Savitaipale, Tampere, Turku ja Tuusula ylsivät yli 4 prosentin tasoon.

”Korkojen kurimuksessa ja runsaan tarjonnan pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kaupungeissa, kauppaa kuitenkin tehtiin, vaikkapa sitten alennetuin hinnoin. Muuttotappioalueilla ongelmat ovat rakenteellisia, eikä kauppa välttämättä käy edes hintoja alentamalla. Karusti sanottuna, nollan euron talossa pudotusvaraa ei enää ole”, Keskinen kuvailee tilannetta.

Hypo-luokituksen viides päivitys

Hypo julkistaa asuntoluottoluokituksen vuoden 2024 päivityksen – järjestyksessään viidennen – ja kuluvan vuoden kolmannen asuntomarkkinakatsauksen yhdessä paketissa. Hypo-luokitus tarkastelee asuntomarkkinoiden näkymiä, rakenteita sekä trendejä kuntatasolla, jolloin se kuvaa alueiden riskejä sekä kriisinkestävyyttä. Kaupunginosaluokitus lasketaan postinumerotasolla pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turulle. Hypon asuntomarkkinakatsaus pureutuu tutusti tilanteeseen asuntomarkkinoilla tässä ja nyt. Katsaus julkistetaan jo 90. kerran.