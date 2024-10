Europarlamentaarikko Ohisalo: Suojavyöhykkeet otettava käyttöön osana luonnon ennallistamisasetusta

- Suomussalmen Hukkajoen raakkutuho järkytti koko Suomea viime elokuussa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään raakuista, vaan pinnan alla kytee kansalaisten laaja tyytymättömyys metsien ja luonnon kohteluun ylipäänsä. Murskaantuneet raakut, avohakkuut, tuhannet pieleen ojitetut suot ja vihreänä kelluvat levälautat Itämerellä ovat konkreettisia esimerkkejä epäonnistuneesta politiikasta. Kaikki tämä aiheuttaa valtavaa huolta elinympäristömme tulevaisuudesta, Ohisalo sanoo.

- Hukkajoen raakkukatastrofi osoitti selvästi, ettei suojelussa voida nojata ainoastaan suosituksiin. Pidän tärkeänä, että löydämme nopeita ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen ja erittäin uhanalaisten lajien, kuten raakun, suojeluun, Ohisalo kiteyttää.

Yksi asiantuntijoiden suosittelema vaihtoehto virtavesiluonnon suojeluun ovat suojavyöhykkeet.



- Esitin kirjallisen kysymyksen EU-komissiolle siitä, kuinka metrikohtaiset suojavyöhykkeet virtavesistöjen varsille voitaisiin kirjata EU-lainsäädäntöön. Näin voitaisiin ehkäistä raakkutuhon kaltaisia ympäristökatastrofeja kaikkialla Euroopassa. Lisäksi saavutettaisiin laajempia hyötyjä luonnolle ja yhteiskunnalle, sillä monimuotoinen rantakasvusto estää eroosiota ja tarjoaa elinolosuhteita lukuisille eläin- ja kasvilajeille, Ohisalo toteaa.

Komission vastauksessa todetaan, että luonnon ennallistamisasetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä luontodirektiivissä lueteltujen lajien, ja näin ollen myös raakun, maa-, rannikko- ja makeanveden elinympäristöjen ennallistamiseksi kyseisten elinympäristöjen laadun parantamiseksi ja määrän lisäämiseksi. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua myös suojavyöhykkeiden perustaminen jokien ja purojen varsille.

- Komission vastaus kiteyttää, kuinka tärkeää luonnon ennallistamisasetuksen onnistunut toimeenpano on. Selittelyjen ja metsäyhtiöiden vapaaehtoisten sitoumusten aika on tullut tiensä päähän, nyt on ryhdyttävä toimiin ja turvattava luonnonsuojelun ja ennallistamistoimien resurssit! Ohisalo toteaa.



Kansalaiset odottavat poliitikoilta näitä toimia. Taannoisen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista kannattaa luonnon ennallistamisasetusta.