Lähes 300 pyöräilyagenttia ilmoittautui arvioimaan Vaasan pyöräteiden talvikunnossapitoa

Vaasan pääpyöräteiden kunnossapitoa tehostetaan tulevana talvena. Tämän myötä talvihoidon laadun arviointiin etsittiin syyskuussa aktiivisia talvipyöräilijöitä.

Toimintamallia on käytetty menestyksekkäästi muun muassa Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Uusi toimintamalli onkin otettu erittäin positiivisesti vastaan myös Vaasassa. Pyöräilyagentiksi ilmoittautui 284 eri ikäistä ja eri syistä pyöräilevää henkilöä.

- Vaasasta löytyy ilmeisen paljon kiinnostusta talvipyöräilyyn ja sen edistämiseen. Pyöräilyagenttien lisäksi myös aurausurakoitsijat pyöräilevät auraamiaan reittejä säännöllisesti. Tällä varmistetaan monipuolinen käsitys pyöräteiden talvikunnossapidon tasosta, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.

Pyöräilyagenttien tehtävänä on arvioida pääpyöräteiden talvihoidon laatua ja raportoida väylien kunnosta. Pyöräilyagenteille tullaan lähettämään kysely, johon he vastaavat noin kerran viikossa. Kyselyssä annetaan arvio koetusta laadusta ja pyöräiltävyydestä. Kyse on vapaaehtoistoiminnasta, mutta aktiivisten pyöräilyagenttien kesken arvotaan palkinnoksi lahjakortteja kuukausittain.

Anna palautetta tehostetusta talvihoidosta

Vaasan kaupungin palautepalveluun on luotu uusi kategoria tehostetusta talvihoidosta, minkä kautta kuka tahansa voi antaa palautetta talvikunnossapidosta. Siirry palautepalveluun.

Vaasan kaupungin pyöräilykartasta voi seurata tehostettuun talvihoitoon lukeutuvien pyöräteiden kunnossapidon tilannetta. Siirry pyöräilykarttaan. Huomioithan ennen palautteen antoa, että palaute koskee tehostetun talvihoidon alaista väylää.

Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise pyöräilyagenttien rekrytoinnista.