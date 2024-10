Kuuselan Vaikutetut on tanssiteos ihmisistä toisten rinnalla

Vaikutetut on tanssiteatterillinen teos ihmisistä toisten rinnalla. Vahvasti kehollinen teos tutkii omaa käyttäytymistä suhteessa itseen ja muihin. Kuka vaikuttaa ja keneen? Mikä itseen vaikuttaa? Keihin me kuulumme?

Vaikuttavan kantaesityksen ohjaajana vierailee tanssija-koreografi ja akateemikko Marjo Kuusela, joka on vaikuttanut suomalaisen tanssitaiteen parissa jo 1970-luvulta alkaen. Kuusela perusti Tanssiteatteri Raatikon yhdessä Maria Wolskan kanssa vuonna 1972 ja on työskennellyt urallaan muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Kansallisoopperassa, Kansallisbaletissa ja tanssioppilaitoksissa ympäri Suomen.

”Teos käsittelee niin vaikuttamista kuin vaikuttumista. Siihen, miten vaikuttuu, on niin monenlaisia syitä. Teoksessa nähdään tarina nuoresta rakastuneesta parista ja seurataan, kumpi heistä vaikuttaa toiseen ja miksi", kuvailee Kuusela teoksen maailmaa.

Julia-näyttämöllä teatterin tanssijoiden Ulla Hyväluoman ja Miika Alatuvan kanssa nähdään Vaasan kansalaisopisto Alman rohkeat nuoret Katrina Bacaling, Leyon Costa, Miguel Nsaka Ludala ja Alina Pashenko.

”Tämä on ollut minulle hieno kokemus. En ole tehnyt teatteria aikaisemmin, joten työskentely työryhmän kanssa on ollut hyvin uusi kokemus. Työryhmästä on tullut todella tiivis viiden viikon harjoituskauden aikana”, kertoo Costa.

”Minulla ei ole koskaan ollut näin hauskaa, kuin teoksen harjoituskaudella. Nämä ihmiset ovat ihania”, toteaa Bacaling.

Kansanmusiikista inspiroituneen äänimaiseman teokseen on suunnitellut Jouni Tapio. Lavastuksen ja puvut teokseen on suunnitellut vieraileva skenografi Maria Antman, joka vieraili Vaasan kaupunginteatterissa viimeksi viime syksynä Kaaos-näytelmän parissa. Valot teokseen on suunnitellut Olli Haakana ja kampaukset ja maskit Ella Stolt.

Teos toteutetaan yhteistyössä Vaasan kansalaisopisto Alman kanssa. Esityksen kesto on noin tunti ilman väliaikaa. Vaikutetut saa ensi-iltansa torstaina 24.10. klo 19 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Maksuton teosesittely järjestetään edeltävänä päivänä, keskiviikkona 23.10. klo 18, Teatteriravintola Kulmassa.