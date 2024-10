Tulevaisuuslautakunta päätti tekonivelkirurgian ja mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten hankinnan strategisista periaatteista

Strategiset periaatteet, joilla hankitaan tekonivelkirurgian vuokratyötä, kattavat leikkaavan kirurgin työpanoksen. Työpanoksella täydennetään jo aiemmin hankittua vuokratiimiä, jonka muodostavat anestesialääkäri, anestesiasairaanhoitaja ja kaksi leikkaussalin sairaanhoitajaa.



Päätöksen tavoitteena on purkaa hoitojonoja ja helpottaa erityisesti polven ja lonkan tekonivelleikkauksiin pääsyä. Hankinnan avulla tavoitellaan tekonivelkirurgisten toimenpiteiden lisäämistä kolmeen leikkaukseen päivässä, viitenä päivänä viikossa. Leikkaukset suoritetaan Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa, ja niissä hyödynnetään OYSin välineitä, materiaaleja ja tukipalveluja. Hankinta tehdään ajalle 1.1.2025 - 31.8.2025, lisäksi hankinta sisältää mahdolliset optiot.



Tulevaisuuslautakunta päätti myös strategisista periaatteista, joiden pohjalta hankitaan ostopalveluna gastrokirurgien ja gastroenterologien suorittamat mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset. Tällaisia tähystystutkimuksia ovat mahalaukun (ruokatorvi, mahalaukku ja pohjukaissuoli), paksusuolen, vemmelsuolen ja peräsuolen tähystykset sekä peräsuolen tähystykseen liittyvät peräpukamatoimenpiteet.



Nykyiset mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten sopimukset päättyvät 31.12.2024. Pohteen tavoitteena on siirtää mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset kokonaan OYSin vatsakeskuksen omaksi toiminnaksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Ostopalveluiden määrää pyritään vähentämään asteittain. Päätöksen tavoitteena on tarjota mahalaukun ja suoliston tähystystutkimuksia asiakkaille riittävässä laajuudessa myös siirtymäkauden aikana.



Lopullisen päätöksen hankinnoista tekee Pohteen aluehallitus.

Lisätietoja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy täältä: tulevaisuuslautakunnan kokouksen esityslista 16.10.2024.