Pallas Airille uusia tilauksia yli 1,1 miljoonan euron arvosta

Pallas Airille tilaus VOC-puhdistuslaitoksen toimituksesta 17.5.2024 09:10:00 EEST | Tiedote

Pallas Air -konserniin kuuluva Genano Solutions Oy on allekirjoittanut sopimuksen katalyyttisen VOC-puhdistuslaitoksen toimittamisesta viilunkuivauslinjaan Raute Oyj:n projektiin Oseaniaan. Kaupan arvo on yli puoli miljoonaa euroa ja se koostuu suunnittelusta, laitostoimituksesta sekä käyttöönottopalveluista. Kauppa tuloutetaan valtaosin vuoden jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Genano Solutions Oy:n toimittamalla katalyyttiseen puhdistusteknologiaan perustuvalla ratkaisulla poistetaan energiatehokkaasti teollisissa prosesseissa syntyviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lopputuotteena puhdistusprosessissa syntyy vettä ja hiilidioksidia. Vastaavia laitoskokonaisuuksia on toimitettu aikaisemmin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Lisätietoja: Operatiivinen johtaja Aleksi Ahti, puhelin: +358 50 309 4842 aleksi.ahti@pallasair.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet https://pallasair.com/