OYSin muutot etenevät aikataulun mukaisesti - lokakuun muutot painottuvat kuun loppuun

Lokakuussa tapahtuvat muutot painottuvat kuun loppupuolelle, jolloin useampi potilastoiminnallinen yksikkö muuttaa OYSin uusiin tiloihin. Muuttovuorossa ovat sisätautikeskuksen osasto, neurokeskuksen osasto, kliininen neurofysiologia, operatiivinen päiväsairaala sekä sydäntoimenpideyksikkö ja sydänpäiväsairaala. Tarkemmat tiedot muuttavista yksiköistä, muuttoaikatauluista ja yhteystiedoista löytyvät verkkosivuiltamme: oys.fi/muutto.

Myös osa leikkaustoiminnasta aloitetaan uusissa tiloissa lokakuussa ja useat tukitoiminnot kuten potilaskuljetus, sairaalahuolto ja hoitologistiikka aloittavat toimintansa potilasyksiköiden rinnalla.

Toiminta OYSin uusissa A- ja B-rakennuksissa käynnistyi syyskuussa, jolloin mm. lasten ja naisten poliklinikat sekä yleislääketieteen ja geriatrian yksiköitä muutti uuden sairaalaan tiloihin. Samaan aikaan uusi pysäköintitalo Kuuraparkki avasi ovensa asiakkaille.

Ravintola Apila avaa ovensa asiakkaille

Lokakuun viimeisenä maanantaina eli 28.10. avautuu ravintola Apila henkilöstölle ja muille sairaalassa asioiville henkilöille. Ravintola löytyy A-rakennuksen 0-kerroksesta. Opasteet ohjaavat ravintolaan sisääntuloaulasta.

Ravintola Apila on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.30–14.30. Tarjolla on lounas ja keittolounas, salaattibuffet sekä take away-vaihtoehtoja. Viikonloppuisin Ravintola Apilassa on tarjolla lounasta klo 11.00–13.00.

Suurin muuttoaalto marraskuussa

OYSin A- ja B-rakennuksiin sijoittuvat myös esimerkiksi leikkaus-, teho- ja synnytysosastot, päivystys sekä merkittävä osa vuodeosastoista. Näiden ydintoimintojen muutto tapahtuu marraskuussa. Tarkemmista aikatauluista tiedotamme lähempänä muuttoa.