Pitkävedosta osui kaikkien aikojen rekka – 5,60 euron pelillä 168 000 euron voitto

Onnekas vedonlyöjä teki suoran 16 ottelun Pitkävetonsa veikkaus.fi:ssä ja laittoi pelinsä panokseksi 5,60 euroa. Yhteiskertoimeksi vedolle tuli 30 115,56 ja voitoksi tarkalleen 168 647,10 euroa.



Kaikki pelatut kohteet olivat jalkapalloa Nations Leaguen ja Afrikan Cup of Nationsin otteluina. Veikkauksen yli 30-vuotiaan vedonlyönnin historian pisimmässä oikein osuneessa Pitkävedossa oli pelattu seuraavat 16 jalkapallo-ottelua:



1. Sporting Gijon – Castellon, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 2 - 1, kerroin 2,26

2. Belgia – Ranska, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 1 - 2, kerroin 2,34

3. Italia – Israel, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 4 - 1, kerroin 1,17

4. Saksa – Hollanti, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 1 - 0, kerroin 1,79

5. Bosnia-Hertsegovina – Unkari, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 0 - 2, kerroin 2,08

6. Ukraina – Tšekki, oikea merkki X, ottelun lopputulos 1 - 1, kerroin 3,15

7. Islanti – Turkki, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 2 - 4, kerroin 1,79

8. Wales – Montenegro, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 1 - 0, kerroin 1,59

9. Viro – Ruotsi, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 0 - 3, kerroin 1,22

10. Azerbaidžan – Slovakia, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 1 - 3, kerroin 1,71

11. Zimbabwe – Namibia, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 3 - 1, kerroin 2,66

12. Togo – Algeria, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 0 - 1, kerroin 1,64

13. Swasimaa – Mosambik, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 0 - 3, kerroin 1,81

14. Gambia – Madagaskar, oikea merkki 1, ottelun lopputulos 1 - 0, kerroin 2,32

15. Liberia – Päiväntasaajan Guinea, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 1 – 2, kerroin 2,16

16. Kenia – Kamerun, oikea merkki 2, ottelun lopputulos 0 - 1, kerroin 1,72



Pitkävedon yhteiskerroin 30 115,56

Panos 5,60 euroa

Voitto 168 647,10 euroa



Veikkaus tavoitti tamperelaisen miehen puhelimitse ja pääsi onnittelemaan historiallisen vedon pelannut voittajaa tuoreeltaan.



- Minulla on ollut tapana pelata juuri tällaisia Pitkävetoja, joissa on useita otteluita ja niiden voittajat tai sitten tasapeli. Yleensä pelaan juuri jalkapallo-otteluita tai jääkiekkopelejä. Nyt tuli laitettua oikein tosi monta peliä fiiliksellä, voittaja kertoi.



- Katsoin tuloksista omat vetoni keskiviikkona ja totesin, että wow, wow, wow! Nythän se osui aivan kunnolla!



Pitkäveto on Veikkauksen yli 30-vuotisen vedonlyönnin historian eniten oikeita kohteita sisältänyt veto.



- Suuret onnittelut Tampereelle! Tässä huimassa Pitkävedossa oli erityistä myös se, että siinä oli pelattu vain yksi tasapeli. Usein suurikertoimisissa Pitkäveto-voitoissa on merkkeinä myös paljon ristejä, eli tasapelejä. Nyt niitä ei ollut kuin yksi sekä 15 suoraa ottelun voittajaa, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula sanoo.



Jalkapallotietäjä Tampereelta ilahtui puhelimessa kuullessaan, että hänen suuri rahapelivoittonsa tuli myös aivan ainutlaatuisella pelillä.



- Enpä tiennytkään, että näin montaa kohdetta ei ole saatu aikaisemmin kiinni. Ihan tosi hieno juttu! Kiitos vain onnitteluista ja tiedosta. Nyt on asiat minulla hyvin, ja fiilis on kyllä tosi korkealla, voittaja iloitsi.



Voittopottinsa käyttökohteista voittaja ei ollut vielä varmoja suunnitelmia.



- Pitää suunnitella rauhassa, että mikä olisi hyvä tarkoitus ja olla pankkiin yhteydessä. Muutoin tiedon voitosta aion pitää kyllä ihan pienessä piirissä.



Tamperelaisen vedonlyöjän voitto on vuoden suurin yksittäinen voitto Pitkävedosta.



Veikkauksen Pitkävedon historian suurin voitto on vuodelta 2019. Tuo voitto osui lappilaismiehelle, joka oli pelannut 3,10 euron panoksella kuuden kohteen Pitkäveto-rivinsä kaksi kertaa. Hän oli veikannut otteluiden oikeita maalimääriä ja voitti yhteensä 1,996 miljoonaa euroa.