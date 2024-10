Tutkimus: Matalan kynnyksen hoidot voivat vähentää rikollisuutta

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksessa tarkasteltiin Turvallisille raiteille lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmaa ja alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennaltaehkäisemään pyrkivää SeriE-ohjelmaa.

Turvallisille raiteille -ohjelma on tarkoitettu lähisuhdeväkivallan tekijöille, ja tutkimustulosten mukaan ohjelmaan on hakeutunut pääasiassa lievää väkivaltaa tehneitä miehiä. Vaikka vakavammat väkivallanteot, kuten lyöminen ja kuristaminen, ovat olleet harvinaisempia, myös tällaisia tapauksia on ohjelmassa käsitelty. Usein henkinen väkivalta oli yleisempää, ja monet asiakkaat hakeutuivat hoitoon vasta väkivallan muuttuessa fyysiseksi.

Väkivaltatyöhön osallistumisella koettiin olevan hyvinvointivaikutuksia, joiden merkitys korostui ohjelmaan osallistumisen alussa, jolloin osa asiakkaista oli akuutissa parisuhdekriisissä. Mahdollisuus keskustella väkivaltatyöntekijän kanssa auttoi asiakkaita saamaan tilanteensa hallintaan ja saattoi ehkäistä kriisitilanteessa syntyvää väkivaltaa.

Hoitotapaamisten määrä vaikuttaa paljon hoidon onnistumiseen

Turvallisille raiteille -ohjelmassa keskitytään henkiseen väkivaltaan sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan johtaviin kehityskulkuihin vuorovaikutuksessa ja tunteissa. Tuntemalla ristiriitatilanteiden kärjistymisen dynamiikka, voidaan kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja, ja ehkäistä tilanteiden eskaloituminen. Väkivaltatyöstä muodostui väkivallan välttämisen lisäksi tuki parisuhteen parantamiseksi.

Sekä asiakkaat että väkivaltatyöntekijät ovat todenneet, että hoitotapaamisten määrällä on iso merkitys hoidon onnistumisen kannalta. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että motivointistrategioiden hyödyntäminen voi lisätä hoidon jatkuvuutta ja vähentää keskeytyksiä, mikä on myös yksi Turvallisille raiteille -ohjelman tavoitteista.

Riski seksuaalirikoksiin kasvaa, jos elämänhallinta ja hyvinvointi ovat heikentyneet

SeriE-ohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä alaikäiseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Ohjelman asiakkaat ilmoittivat tulosyykseen useimmiten huolen omasta riskistään tai sen, että he olivat jo syyllistyneet seksuaalirikokseen.

Tutkimuksen mukaan asiakkaiden riski syyllistyä rikokseen kasvaa elämäntilanteissa, joissa heidän elämänhallintansa ja hyvinvointinsa ovat heikentyneet. Ohjelman tavoitteena on auttaa näitä henkilöitä parantamaan hyvinvointiaan ja hyväksymään lapsikohteisuutensa osaksi identiteettiään tavalla, joka ei johda seksuaalirikoksiin.

Ohjelma tavoittaa myös henkilöitä, jotka eivät välttämättä hakeutuisi hoitoon oma-aloitteisesti, ja joiden riski syyllistyä seksuaalirikoksiin voidaan arvioida korkeaksi. Tämä ryhmä tulee usein ohjelmaan rikosoikeudellisten prosessien takia, ja heidän sisäinen motivaationsa hoitoon voi olla heikko. Kuitenkin terapeuttien mukaan on tärkeää, että myös nämä henkilöt saadaan hoidon piiriin rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoja

Vieraileva tutkija Teemu Vauhkonen

teemu.vauhkonen@helsinki.fi

Puh: 029 524 8399

Julkaisu:

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman ja SeriE-hankkeen arviointi