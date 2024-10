Valmistaudu ensilumeen – Sinituotteella on nyt vankkoja kotimaisia lumityövälineitä

Sinillä siivous on sujunut sisätiloissa jo yli 35 vuoden ajan. Nyt Sinituote tarjoaa myös entistä laajemman valikoiman ulkosiivoukseen. Vuosi sitten syksyllä Sinituote toi kauppojen valikoimiin haravat, jotka saivat erinomaisen vastaanoton. Nyt tuoteperhe täydentyy kolmella lumityövälineellä.

Lumilapio, lumentyönnin ja auraava lumentyönnin valmistetaan hiilineutraalisti Sinituotteen omalla tehtaalla Kokemäellä, ja jokaisella on Avainlippu. Kevyessä, alumiinisessa varressa on grippi, josta saa pitävän otteen ja joka tekee myös kylmällä säällä työskentelystä mukavaa. Kuupan kärki on vahvistettu alumiinisella listalla. Kuupan muotoilu ja pintamateriaali ehkäisevät lumen tarttumista kuuppaan.

– SINI lumityövälineet ovat luonnollinen jatke SINI siivousvälineiden valikoimaan. Tarjoamme ratkaisuja mahdollisimman sujuvaan ja mukavaan arkeen kotona, ja nyt myös piha- ja lumitöissä. Haravamme otettiin viime syksynä erinomaisesti vastaan. Meillä on odotukset korkealla myös lumityövälineiden suhteen, Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi sanoo.

Entä miksi tulevana talvena kannattaa tarttua juuri SINIn lumityövälineisiin, kun tuiskuttaa?

– Lumityövälineillämme on laatutakuu, aivan kuten muillakin siivousvälineillä. Jokainen tuote on suunniteltu kestämään, ja nämä lumityövälineet on valmistettu erityisesti Suomen ankaria talvia silmällä pitäen. Suomen kovat talvet ovat tutuimmat suomalaisille itselleen.

SINI lumityövälineet löydät kaupoista kautta maan sekä sini.fi-verkkokaupasta.