Seksuaalinen häirintä ja seksuaalirikokset teemana VAKEn Väkivallan vastaisella viikolla

Väkivallan vastainen viikko on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vuosittain toistuva teemaviikko, jonka tarkoituksena on nostaa keskusteluun väkivallan ehkäisytyötä ja sen merkitystä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Teemaviikon tarkoituksena on myös muistuttaa, että väkivallan ehkäisy kuuluu meille kaikille.

Tänä vuonna teemaviikolla puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta – sekä ennen kaikkea siitä, miten sekä omaa että toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta voi kunnioittaa ja suojella.

Suurin osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu joko osittain tai kokonaan internetin välityksellä. Teemaviikolla pohditaankin erityisesti sitä, miten lapsia ja nuoria voi suojella ikäkauteen sopimattomilta seksuaalisilta vaikutteilta arjessa, jossa sosiaalinen media on yhä tiiviimmin läsnä.

Väkivalta on sosiaalinen ilmiö, jota erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt kannattelevat. Ongelma on laaja ja monitahoinen ja sen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset ovat mittavat. Tutkimusten mukaan väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovat tehokkaita keinoja sen aiheuttamien haittojen ehkäisyssä.

Väkivallan vastaisella viikolla on perinteiseen tapaan tarjolla ohjelmaa sekä alueen asukkaille että heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Tiistaina 26.11.2024 julkistetaan Turvassa seksuaaliväkivallalta – miten suojelen lastani? - podcast Väkivallaton VAKE – YouTube-kanavalla. Seksuaaliväkivallalta suojaavista tekijöistä keskustelemassa ovat Maija Ikonen ja Janette Tasa Pelastakaa Lapset ry:stä. Podcast on suomenkielinen.

Lisäksi tarjolla on ammattilaisille suunnattu, jo perinteeksi muodostunut Väkivaltafoorumi, joka järjestetään torstaina 28.11.2024 Tiedekeskus Heurekassa. Myös väkivaltafoorumin teemana on tänä vuonna seksuaaliväkivalta, ja aihetta käsitellään moniammatillisesta näkökulmasta.

Teemaviikolle on myös tuotettu varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toisella asteelle sovellettava tietopaketti seksuaaliväkivallan ehkäisyyn liittyvistä materiaaleista ja koulutuksista.