SDP:n Piritta Rantanen on tehnyt toimenpidealoitteen Jämsän sairaalan toiminnan turvaamisesta

Jämsän vanhan sairaalakiinteistön kunto on lisäksi huono, ja se on tullut tiensä päähän. Uudesta sotekeskuksesta Rantasella on painavaa sanottavaa.

– Nyt kun Keski-Suomen hyvinvointialue on joutunut valtion ohjaukseen, niin valtion täytyy todellakin varmistaa nyt, että uusi rakennettava sotekeskus saa riittävän rahoituksen, joka pystyy tuottamaan riittävät ja kattavat palvelut kansalaisten kasvavaan hoidontarpeeseen, painottaa Rantanen.

– Lisäksi Jämsän hoitoyksikössä kehittyneitä, hyviä toimintatapoja on syytä jatkaa ja edistää uudessa rakennettavassa toimipisteessäkin. Perus- ja erikoissairaanhoito, julkisen ja yksityisen palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation mukanaan tuomia hyviä asioita ei pidä heittää hukkaan, vaan toimintaa ja sen kehittämistä on syytä jatkaa tulevaisuudessakin, päättää Rantanen.