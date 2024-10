Kimmo Hallamaasta EuropeOnin puheenjohtaja

Sähköurakoitsijoiden eurooppalainen kattojärjestö EuropeOn on 18.10.2024 pidetyssä vuosikokouksessaan valinnut uudeksi puheenjohtajakseen STULin varapuheenjohtajan Kimmo Hallamaan. Kimmo on vuodesta 2021 lähtien toiminut EuropeOnin hallituksessa ja aloitti nyt kolmivuotisen puheenjohtajakautensa. ”Tämä on henkilökohtaisesti merkittävä luottamuksenosoitus eurooppalaisilta kollegoiltani, ja otan tehtävän nöyrin mielin vastaan. Sähköistysala on avainasemassa vihreässä siirtymässä, ja siksi EuropeOnissa tekemämme vaikuttamistyön arvo korostuu entisestään. Haluan olla vahvasti mukana viemässä viestiämme eteenpäin”, toteaa vastavalittu puheenjohtaja.

EuropeOn täyttää tänä vuonna 70 vuotta, joten uusi puheenjohtaja pääsee johtamaan todella kokenutta organisaatiota. Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry on vuodesta 1984 lähtien ollut mukana EuropeOnin toiminnassa. Nyt valittu puheenjohtaja on järjestön toinen suomalainen puheenjohtaja, sillä Janne Skogberg toimi puheenjohtajana vuosina 2011–2015. ”Puheenjohtajavalinta on merkittävä luottamuksenosoitus paitsi Kimmolle itselleen, myös STULin aktiiviselle toiminnalle EuropeOnissa. Toivotan Kimmolle mitä parhainta menestystä vaativassa tehtävässä”, toteaa STULin hallituksen puheenjohtaja Jarmo Töyräs.