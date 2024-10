Christian Rönnbackan uusin Hautalehto-dekkari näyttää nuorten keskinäisen väkivallan karut seuraukset

”Nuorten toisilleen tekemä väkivalta on vuosi vuodelta raaistunut ja saanut uudenlaisia muotoja”, poliisitaustainen kirjailija Christian Rönnbacka toteaa. ”Jokaisella on taskussaan älypuhelin, jota käytetään tekojen kuvaamiseen ja levittämiseen. Tavoitteena on uhrin totaalinen nöyryytys. Uudessa dekkarissani kuvaan tällaisen väkivallan seurauksia niin tekijän kuin uhrinkin näkökulmasta.”

Rafaelissa komisario Antti Hautalehdon työkentälle Porvoon poliisiin tihkuu tietoa nuoriin kohdistuneista ryöstöistä. Kuusitoistavuotias Sebastian on yksi ryöstelijäjengin silmätikuksi joutuneista. Vastikään paikkakunnalle muuttaneella nuorella ei ole kavereita, ja hänen on pärjättävä yksin.

Parikymppinen Rafael tietää omakohtaisesti, miltä jokapäiväinen kiusaaminen tuntuu. Taistellessaan Ukrainassa hän tunsi kuuluvansa johonkin, olevansa arvostettu, mutta haavoittuminen rintamalla passitti hänet takaisin Suomeen paikattavaksi. Kaiken kokemansa jälkeen Rafael ei voi vain seurata sivusta Sebastianin piinaa.

Ryöstelyyn liittyvän ruumiin löydyttyä Hautalehto tutkimusryhmineen joutuu paineen alle. Rikollisten jäljille on päästävä nopeasti, sillä koston kierre näyttää kahmaisevan nuoren toisensa jälkeen kuolemaan.

”Jo Hautalehto-sarjan yhdeksännessä osassa Tulen aika kirjoitin jengiytymisen vaikutuksista pääkaupunkiseudulla. Halusin nostaa aiheen esiin uudelleen Rafaelissa, sillä väkivalta ja tekijöiden syrjäytyminen eivät ole kadonneet mihinkään. Aika näyttää olemmeko Ruotsin tiellä, jossa alaikäisiä käytetään palkkamurhaajina,” pohtii Christian Rönnbacka.

Suosittu Hautalehto-sarja on tullut tunnetuksi vauhdikkaista juonenkäänteistä, omaleimaisesta huumoristaan ja poliisityön asiantuntemuksesta. Hautalehto-dekkareista Kylmä syli ja Rakennus 31 on kuvattu tv-sarjat, ja molemmat kaudet ovat rikkoneet katsojaennätyksiä.

Christian Rönnbacka (s. 1969) on poliisitaustainen kirjailija ja luonnossa viihtyvä seikkailija. Hän on osakkaana Authors’ Distillery -tislaamossa ja kotimaisia kalastustarvikkeita valmistavassa Norolanissa. Hautalehdon lisäksi Rönnbacka kirjoittaa kansainvälisen rikollisuuden syövereihin sukeltavaa Henna Björk -dekkarisarjaa ja häneltä on julkaistu myös tietokirjoja.

Äänikirjapalvelu BookBeat on valinnut Rönnbackan vuoden kotimaiseksi dekkaristiksi kahdesti, ja hän on ehdolla myös tänä vuonna.

Christian Rönnbacka: Rafael

Ilmestymispäivä 21.10.2024

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana