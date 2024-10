Metsästäjät toimivat susivaaran torjumiseksi – viestiryhmät estävät koirakuolemia

Vanhimmassa, eli Etelä-Länsi Suomen yhteisössä viestittely on ollut erittäin aktiivista. Yhteisöön on liittynyt yli 1300 jäsentä viikon aikana. Tiedon jakaminen on myös todennäköisesti tuottanut tulosta.



- Noormarkussa kaksi sutta tuli passista, kun koira ajoi vain muutaman sadan metrin päässä, mutta koira saatiin ennakkoilmoitusten ansiosta kiinni ajoissa eikä päässyt alueelle mihin sudet menivät. Luviassa taas susi kulki passin sisälle ja koira otettiin kiinni. Molemmissa tapauksissa tieto lähellä olevasta sudesta johti siihen, että koirat saatiin turvaan, yhteisöjen perustaja kertoo.



Koirakuolemien estämisen lisäksi tietojen jakamisen tavoitteena on kerätä ja kirjata tietoa susien todellisesta määrästä ja liikkeistä. Idean isälle yhteisöjen perustaminen ja ylläpitäminen on tapa käsitellä oman koiran menettämistä, joka tulee vahvasti mieleen päivittäin ja uniinkin.

- Toivotan kaikille koiransa sudelle menettäneille voimia. Jos tällä tietojen nopealla jakamisella pystymme auttamaan ja pelastamaan vaikka yhdenkin koiran hengen tai välttämään ihmisen turhan kohtaamisen suden kanssa, olemme saavuttaneet yhteisöjen tarkoituksen.

Yhteisöissä ei lietsota susivihaa.

- Vaikka itse menetinkin rakkaan koiran, perheenjäsenen, olen sitä mieltä, että susi kuuluu Suomen luontoon alueilla missä se voi vapaasti elää, kertoo yhteisöjen perustaja.

Metsästäjäliitto edistää suurpetojen luontodirektiivin mukaista kannanhoidollista metsästystä. Liitto on uutisoinut näkyvästi susien tappamista metsästyskoirista ja susiriskin vaikutuksista metsästykseen.