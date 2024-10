Anu Kolmosen Taapelitaivas Botnia-ehdokkaana

Seitsenhenkinen Botnia-raati valitsi ehdokkaiksi seuraavat kahdeksan teosta:

Helena Juntunen & Petri Tamminen: Joskus liikaa, aina liian vähän – Oopperalaulaja Helena Juntusen elämäntarinoita (Otava 2023)

Laura Juntunen: Tyttö joka en (Into 2024)

Tommi Kinnunen: Kaarna (WSOY 2024)

Anu Kolmonen: Taapelitaivas (Aviador 2024)

Essi Kummu & Liisa Kallio: Rauhan alkuja (Tammi 2024)

Emilia Laatikainen: Ei ois susta uskonu (Suuri Kurpitsa 2023)

Maria Matinmikko: Valohämy – Taide, maisema ja maailmanloppu (Siltala 2023)

Erja Tulasalo: Oranssi puutarha (Atena 2023)

Raadin luonnehdinta Anu Kolmosen Taapelitaivas-romaanista:

”Puunjalostustehtaan työllistämään Kemiin asettuva Anu Kolmosen Taapelitaivas on väkevän kaunis romaani työläisnaisen elämästä, aina syntymästä kuolemaan. Teos piirtää laajan lähi- ja paikallishistoriallisen kaaren alkaen 1930-luvulta ja keskittyen sodan jälkeiseen aikaan pikkukaupungissa, jossa poliittiset jännitteet, työläisten taistelut ja naisten aseman paraneminen näkyvät ihmisten arjessa.

Nuorena leskeksi ja yksinhuoltajaksi jäävän Friitan elo on selviytymistä, raskasta työtä ja elämää horjuttavia menetyksiä, ja tämä kaikki ravistelee myös kirjan lukijaa. Mutta naisen elämä on myös työväenpoliittisen tietoisuuden kasvua, arkea kantavaa emansipoitumista ja iloa siitä, että pärjää – saa ”sakeaa maitoa laseihin” ja voi tarjota lapsilleen parempaa.

Taapelitaivas laajenee pienen ihmisen, elämän ja yhteiskunnan kuvaukseksi. Taitavasti kirjoitetussa romaanissa korostuu tarinan lisäksi elävä, rikas ja murteinen kieli. Kolmosen teosta ei voi lukea itkemättä ja nauramatta.”

Botnia-kirjallisuuspalkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Sen lahjoittavat tasaosuuksin Oulun kaupunki ja Osuuskauppa Arina sekä vuosittain vaihtuva, oululaista liike-elämää edustava lahjoittaja, joka on tänä vuonna sanomalehti Kaleva. Huomionarvoista palkinnossa on myös genre- ja kielirajoituksen puuttuminen: ehdokkaaksi voidaan hyväksyä mitä tahansa kirjallisuuden lajia edustava kaupallisen kustantamon julkaisema teos. Tekijän on asuttava Pohjois-Pohjanmaalla tai oltava kotoisin sieltä.

Lisätietoa Oulun kirjamessuista ja Botnia-palkinnosta Oulun kirjailijaseuran nettisivuilta:

https://www.oulunkirjailijaseura.fi/oulunkirjamessut/

https://www.oulunkirjailijaseura.fi/botniapalkinto/