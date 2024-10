Jyväskylän Kirjamessujen ohjelma on julkaistu – Paviljonkiin saapuu rakastettuja kirjailijoita ja koko kansan tuntemia taiteilijoita

Monipuolinen kokonaisuus kirjallisuuden ystäville

Ohjelmalavoille nousevat muun muassa Matti Rönkä, Martti Suosalo ja Juha Kauppinen, Mikko Kauppila, Anni Kytömäki, Virpi Hämeen-Anttila, Anja Snellman, Hannu Väisänen, Antti Tuuri, Riikka Pulkkinen, Heli Laaksonen, Sinikka Vuola, Pirjo Hassinen, Nina Honkanen, Maija Kajanto sekä sarjakuvataiteilijat Kari Korhonen, Pertti Jarla ja Ville Ranta.

Dekkareiden ystävät tapaavat messuilla esimerkiksi Satu Rämön, Kale Puontin, Christian Rönnbackan, Joona Keskitalon, Jenni Kokanderin, Arttu Tuomisen, Outi Pakkasen, Eppu Nuotion ja Anneli Kannon.

Tietokirjallisuudesta kiinnostuneille aiheina ovat mm. muistelmat ja elämäkerrat, ihmissuhteet, yhteiskunta, talous ja sotahistoria. Näistä teemoista kertovat esimerkiksi Pirkka-Pekka Petelius, Heikki Silvennoinen yhdessä Tommi Saarelan kanssa, Pauli Hanhiniemi, Harri Henttinen yhdessä Miia Siistosen kanssa, Toivo Sukari, Osmo Kontula, Arja Paananen, Maxim Fedorov, Mika Maliranta, Ville-Juhani Sutinen, Ossi Päärnilä ja Tuomas Laine-Frigren.

Kulttuuria ja lasten ja nuorten omaa ohjelmaa

Paikallinen kulttuuritarjonta on vahvasti esillä tapahtumassa. Näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Pasi Lampela ja Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtaja Marietta Kunnas keskustelevat kotimaisista kantaesityksistä Laurasta ja Mestarista sunnuntaina klo 12.00 Päijänne-lavalla.

Lapsille ja nuorille suunnatussa ohjelmassa esimerkiksi Venny Helén tapaa fanejaan Meet & Greet -tapahtumassa Encore-salissa sunnuntaina klo 12.30–14.30. Kompassi-lavalla nähdään viikonloppuna muun muassa Aino Havukainen ja Sami Toivonen, Silja Sillanpää, Siri Kolu ja Joona Leppälä. Lukuhetkien ja kirjailijahaastatteluiden lisäksi ohjelmassa on esimerkiksi Sanataidekoulun runokaupunki, jossa lasten omat tekstit valtaavat Kompassi-lavan lauantaina klo 13.30. Jyväskylän yliopiston tuottamassa Filosofoidaan yhdessä! -ohjelmassa lapset pääsevät virittelemään omia luovan ajattelijan taitojaan leikkimielisen tehtävän avulla lauantaina klo 15.00.

Kirjamessuille odotetaan tänäkin vuonna Finlandia 2024 -palkintoehdokkaita.

”Olemme erittäin innoissamme ohjelmakokonaisuudesta. Toivomme, että ohjelmamme tarjoaa kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneelle messuyleisölle ikimuistoisen messuviikonlopun. Toivotamme yleisön lämpimästi tervetulleeksi Jyväskylän Kirjamessuille marraskuussa”, sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Juha Rahko.

Kirjamessuille osallistuu yli 50 näytteilleasettajaa

Kirjamessuilla on myös mielenkiintoisia näytteilleasettajia. Kustantamojen, kirjakauppojen ja antikvariaattien lisäksi mukana on kulttuuritoimijoita ja uusia näytteilleasettajia. Mukana tapahtumassa on muun muassa kirjastoauto Wäinö sekä kirjasomepiste, jossa on mahdollista tavata kirjailijoita rennossa Meet & Greet -hengessä, ottaa kuvia ja osallistua kirjasomettajien omaan kuvasuunnistuskilpailuun.

Kirjamessulauantain avaa Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinnolla palkittu 125-juhlavuottaan viettävä Mieskuoro Sirkat, joka esiintyy Paviljongin aulassa klo 9.30. Paviljongin ovet avataan yleisölle molempina messupäivinä klo 9.30. Messualueen ovet avataan klo 10.00.

Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestetään Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut.

Muutokset esiintyjiin ja ohjelmaan ovat mahdollisia.

Katso koko ohjelma.