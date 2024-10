Lasten käytösongelmien tutkiminen etenee marraskuussa uuteen vaiheeseen Pohteen alueella

Pohjois-Pohjanmaalla asuville perheille postitetaan kyselylomake noin kuukautta ennen lapsen 4- ja 5-vuotissyntymäpäivää. Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan varhaisia käytösongelmia, joita voivat olla esimerkiksi tottelemattomuus, uhmakkuus, kiukunpuuskat tai kovakouraisuus.



Osana Turun yliopiston DIGIPARENT-tutkimushanketta lapselta otetaan poskisolunäyte 4-vuotisneuvolatarkastuksen yhteydessä. Pohteen neuvoloissa otettuja näytteitä verrataan näytteisiin, jotka on otettu alueilla, joissa perheet ovat osallistuneet Voimaperheet-ohjelmaan.



Perheiden toivotaan osallistuvan tutkimukseen, jotta käytösongelmien hoidosta saataisiin lisää tietoa ja perheille tarjottavaa apua voitaisiin kehittää.

Voimaperheet-ohjelmaa tarjotaan nyt myös Pohjois-Pohjanmaalla

Tutkimus etenee marraskuussa 2024 uuteen vaiheeseen, kun tutkimukseen osallistuneiden perheiden lapsilta otetaan neuvolan 5-vuotistarkastuksessa uusintanäyte. Tutkimukseen osallistuneet 5-vuotiaiden perheet saavat postissa Solu seikkailee taas -vihkosen.



Tutkimukseen osallistuneille perheille, joissa lapsella on sekä neljä- että viisivuotiaana käytösongelmia, tarjotaan Voimaperheet-hoito-ohjelmaa.



Voimaperheet-ohjelmalla ennaltaehkäistään ja hoidetaan varhaislapsuuden käytösongelmia ja se on tällä hetkellä käytössä 12 muulla hyvinvointialueella Suomessa. Voimaperheet on 10 viikkoa kestävä ohjelma, jossa vanhempainohjausta annetaan digitaalisessa hoitoympäristössä verkon ja puhelimen välityksellä. Perhevalmentaja on yhteydessä vanhempaan viikoittain ja tukee perhettä hankalien vuorovaikutustilanteiden ja ongelmien läpikäymisessä ja ratkaisemisessa.

Yli puolet näytteistä kerätty

Tähän mennessä Pohjois-Pohjanmaalla on osallistunut tutkimukseen jo yli tuhat perhettä. Tutkimukseen voi osallistua, vaikka lapsella ei olisi käytösongelmia.



– Tavoitteena on, että alueellamme saataisiin kerättyä parituhatta näytettä. Perheet auttavat keräämään merkittävää tutkimustietoa ja vaikuttavat sote-palvelujen kehittämiseen, sanoo Pohteen perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueen toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka.



Tutkimuksella pyritään edistämään lapsiperheiden hyvinvointia ja kehittämään vaikuttavaa, matalan kynnyksen hoitoa.



– Lapsen käytösongelmat voivat näkyä perheissä eri tavoin ja jäädä myös tunnistamatta. Varhainen tunnistaminen ja käytösongelmiin puuttuminen on tärkeää, koska siten voidaan ennaltaehkäistä perheen kuormittumista ja myöhempien ongelmien syntymistä, toteaa kehityspäällikkö Malin Kinnunen Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.



Voimaperheet on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskokonaisuus, jossa kehitetään digitaalisia ohjelmia lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi. Voimaperheet-tutkimusta tehdään tällä hetkellä DIGIPARENT-tutkimushankkeessa, jota rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC).