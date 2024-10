Milloin vanha ilmalämpöpumppu on syytä vaihtaa uuteen?

Miten ilmalämpöpumput ovat muuttuneet 15 vuodessa? Maailman johtavan lämpöpumppuvalmistajan Daikinin tekninen päällikkö Jussi Kummu luettelee viisi lämpöpumppujen ominaisuutta, jotka ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ilmalämpöpumppujen hyötysuhde on parantunut: yhdellä kilowatilla sähköä tehdään aiempaa enemmän lämpöä. Ilmalämpöpumput toimivat aiempaa kireämmillä pakkasilla. Se merkitsee parempaa hyötysuhdetta myös tavanomaisissa lämmityskauden olosuhteissa. Ulkoyksikön sulatusjaksoja on tehostettu: huurteen poistoon käytetään aiempaa vähemmän energiaa ja laadukkaan lämpöpumpun sulatusvastukset ovat päällä vain tarvittaessa. Tämä kaikki merkitsee pienempää sähkönkulutusta. Uusien ilmalämpöpumppujen takkalogiikka auttaa hyödyntämään tulisijan lämpöä mahdollisimman tehokkaasti. Uusia ilmalämpöpumppuja voi etäohjata mobiililaitteilla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sähkön hinnan vaihteluiden helpomman huomioimisen ja kesämökin lämpötilojen hallinnan mistä ja milloin tahansa.

”Sekä ilmalämpöpumppujen teho, toiminta kylmissä olosuhteissa että käytettävyys ovat parantuneet 10–15 vuodessa huomattavasti”, Kummu tiivistää.

Korjaa tai vaihda lämpöpumppu heti, jos kylmäainetta vuotaa

Yhdessä tilanteessa ilmalämpöpumppu on syytä korjata välittömästi tai vaihtaa uuteen: jos kylmäainetta joudutaan jatkuvasti lisäämään vanhaan laitteeseen.

”Kylmäaineen toistuva lisääminen vuotavaan lämpöpumppuun ei ole oikea ratkaisu, vaan laite on korjattava tai vaihdettava uuteen ja energiatehokkaampaan”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen korostaa.

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan vuosittain 5–15 prosenttia kylmäaineista vuotaa ympäristöön. Monet vanhoista kylmäaineista voimistavat kasvihuoneilmiötä ja osasta voi niiden hajotessa syntyä myrkyllisiä yhdisteitä.

Vanhan, mutta vielä toimivan lämpöpumpun päivittämistä kannattaa harkita myös silloin, jos lämpöpumpun keskeisissä komponenteissa kuten lämmönvaihtimissa ja kompressorissa epäillään vikaa. Vanhan laitteen korjaaminen voi tulla kohtuuttoman kalliiksi jäljellä oleva käyttöikä huomioiden.

Lämpökerroin kireillä pakkasilla on parantunut

Suomen olosuhteissa merkittävät erot lämpöpumppujen toiminnassa paljastuvat luonnollisesti talvisissa olosuhteissa: vielä 10 vuotta sitten ilmalämpöpumppujen taattu toiminta-alue päättyi parhaimmillaankin -20 asteeseen. Nyt laadukkaiden ilmalämpöpumppujen valmistajat takaavat toiminnan noin -30 pakkasasteeseen saakka.

”Vanha lämpöpumppukin saattaa toimia kovilla pakkasilla, mutta lämmitysteho on merkittävästi pienempi. Lisäksi hyötysuhde romahtaa pakkasen kiristyessä samalle tasolle kuin suorassa sähkölämmityksessä, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa yhden kilowatin lämpöä. Laadukas moderni ilmalämpöpumppu lämmittää vielä -20 asteen pakkasessa kahden kertoimella, eli kilowatilla sähköä saa kaksi kilowattia lämpöä”, Jussi Kummu selventää.

Kummu huomauttaa, että pakkaspäivät eivät ratkaise koko talven energiankulutusta. Parantunut suorituskyky kireillä pakkasilla johtaa kuitenkin energiatehokkuuden paranemiseen kautta linjan myös myös pikkupakkasilla. Niiden merkitys vuoden sähkölaskussa on suuri, sillä ulkoilman lämpötila on +10 °C ja -10 °C välillä noin 220 päivää vuodessa. Koko lämmityskauden pituus on eteläisessä Suomessa noin 250 vuorokautta ja kireitä pakkasia esiintyy suuressa osassa maata vain muutamana päivänä talven aikana.

Energiatehokkuus parantunut kymmeniä prosentteja

Sekä uusien ilmalämpöpumppujen energiatehokkuudesta kertova lämpökerroin että lämpöteho eli lämmön riittävyys pakkasilla on merkittävästi vanhoja laitteita parempi. Viisitoista vuotta sitten asennettu tyypillinen Daikinin ilmalämpöpumppu lämmitti enimmillään noin 5 kW teholla ja +7 °C lämpötilassa mitattu lämpökerroin COP oli 3,74. Taattu toiminta-alue lämmityskäytössä ulottui -15 pakkasasteeseen saakka.

Uutuusmallin, Daikin Perfera N:n COP on 5,2 eli energiatehokkuus on parantunut 15 vuodessa lähes 40 prosenttia. Uuden Daikin Perferan lämmitysteho on suurimmillaan 7,67 kW ja vielä -25 asteen pakkasessa laite tuottaa lämpöä 3,6 kW teholla.

Uuden ilmalämpöpumpun koko lämmityskauden lämpökerroin SCOP on Helsingin olosuhteissa sama 5,2, eli kilowatilla sähköä lämpöpumppu tuottaa keskimäärin viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa.

Tässä jutussa vertaillaan kuitenkin yhdessä lämpötilassa mitattua COP-lämpökerrointa, sillä lämpöpumppujen energiatehokkuuden vertailuun paremmin sopiva lämmityskauden lämpökerroin SCOP otettiin käyttöön vasta vuonna 2013.

Vielä toimivan 10–20 vuotta vanhan lämpöpumpun päivittämistä uuteen kannattaa siis harkita jo energiansäästön vuoksi.

Eri ikäisten ilmalämpöpumppujen keskeisten ominaisuuksien vertailu:

Ilmalämpöpumppu 2009 Daikin FTX35 2024 Daikin FTXTM30 Taattu toiminta-alue –15 °C -30 °C COP 3,74 5,2 Suurin teho 4,8 kW 7,67 kW Sisäyksikön äänenpaine hiljaisessa tilassa 29 dB 19 dB

Tuotekehitys kylmissä olosuhteissa on lisääntynyt

Ilmalämpöpumput on alun perin kehitetty jäähdytyskäyttöön helteisille alueille, ja yhä suurimmat maailmanlaajuiset markkinat ovat viilentämisessä. Kaikkien markkinoilla olevien laitteiden tuotekehityksessä ei ole edes huomioitu toimintaa pohjoisen olosuhteissa. Jäähdyttämiseen tarkoitetuilla ilmalämpöpumpuilla on kuitenkin paikkansa myös Suomen markkinoilla: niitä käytetään kerrostaloasuntojen viilentämiseen.

Pohjoismaissa lämpöpumppujen merkitys lämmityksen energiankulutuksen pienentämisessä on kuitenkin valtava.

Daikin on kehittänyt ilmalämpöpumppujen kylmien olosuhteiden ominaisuuksia sekä Tšekissä sijaitsevssa kylmälaboratoriossa että todellisissa käyttöolosuhteissa tehdyissä kenttätesteissä Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Norjan pohjoisosissa. Nykyinen mallisto edustaa jo viidettä lämmityskäyttöön tarkoitettua laitesukupolvea.

”Lämmityskäyttöön on kohdennettu enemmän tuotekehitystyötä, joten uusien mallien toiminta erityisesti kovemmilla pakkasilla on parantunut selvästi”, vahvistaa myös Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Uusi lämpöpumppu käyttää vähemmän sähköä sulatukseen

Energiansäästöön vaikuttaa merkittävästi myös sulatusjaksojen optimointi. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön ulkoilman kosteudesta kerääntyvä huurre on aika ajoin sulatettava, ja siihen tarvitaan energiaa. Mitä nopeammin ja lyhyemmässä ajassa huurre sulatetaan, sitä suurempi osa tarvittavasta sähköstä voidaan käyttää sisätilojen lämmitykseen.

Vedeksi sulatettu huurre on myös johdettava pois lämpöpumpun alta, jotta se ei keräänny jääkasaksi seinän viereen. Uusien Daikin-lämpöpumppujen pohjalevyn sulatusvastus ja lisävarusteena saatava saattolämmityskaapeli ovat päällä vain tarpeen mukaan kennon sulatusjaksojen yhteydessä. Tämäkin säästää energiaa, kun lämmitysvastuksia ei pidetä päällä koko talvea.

Uudet lämpöpumput ovat hiljaisempia

”Tehokkainkaan ilmalämpöpumppu ei ole hyvä, jos se on liian äänekäs. Äänellä on suuri vaikutus asumismukavuuteen”, Jussi Kummu huomauttaa.

Aeorodynamiikan ja akustiikan asiantuntijoiden työn ansiosta sekä lämpöpumppujen ulko- että sisäyksiköt ovat selvästi aiempaa hiljaisempia. Myös ulkoyksiköiden äänenpaineeseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, kun etenkin kaupunkialueilla rakennetaan yhä tiheämpään.

Viisitoista vuotta vanhan ilmalämpöpumpun sisäyksikön äänitaso 28 dB vastaa kirjaston äänimaailma, nykyisten lämpöpumppujen 19 dB puolestaan hiljaista metsää.

Uusia ilmalämpöpumppuja on helpompi käyttää

Ilmalämpöpumpun perustoimintoja voi ohjata kaukosäätimellä, mutta suuren käytettävyysparannuksen on saanut aikaan etäohjaus. Laadukkaita lämpöpumppuja voi ohjata helppokäyttöisillä mobiilisovelluksilla mistä ja milloin tahansa.

Etäohjauksesta on etua esimerkiksi mökkikäytössä: mökki voidaan pitää energiaa säästävällä peruslämmöllä ja lämpötilan voi nostaa mukavuusalueelle sopivalla hetkellä, kun mökille ollaan matkalla. Ohjelmoitava etähallinta mahdollistaa myös vaikkapa pörssisähkön edullisten tuntien huomioimisen.

Sovellukset mahdollistavat myös lämpöpumpun energiankulutuksen seuraamisen.

Uusien lämpöpumppujen älykkäitä ominaisuuksia ovat myös sisälämpötilan mahdollisimman tasaisena ulkoilman nopeissa vaihteluissa pitävä sääohjaus sekä älykäs takkalogiikka, jonka avulla tulisijan lämmöstä saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Uusi ilmalämpöpumppu puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa

Vanhemmissa lämpöpumpuissa on usein vain yksinkertainen pölynsuodatin. Laadukkaissa uusissa ilmalämpöpumpuissa on moninkertainen ilmansuodatusjärjestelmä.

Suodatinjärjestelmä tekee uudesta ilmalämpöpumpusta tehokkaan ilmanpuhdistimen, sillä sisäyksikön puhallin kierrättää matalimmallakin puhallinteholla lävitseen 4,5 kuutiota huoneilmaa minuutissa. Esimerkiksi 40 neliön tupakeittiön ilma kierrätetään nelinkertaisen suodatuksen läpi kolme kertaa tunnissa ja puhdistetaan jokaisella kierroksella.

Uusissa Daikin-ilmalämpöpumpuissa on nelinkertainen suodatinjärjestelmä, jossa sisäilman laadun viimeistelee epäpuhtauksia, homeita ja viruksia tuhoava Flash Streamer.