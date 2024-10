Asukkaat voivat nyt ottaa kantaa hyvinvointialueen palveluverkon muutoksiin

Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan kulut ovat tällä hetkellä suuremmat kuin valtiolta saatu rahoitus. Talouden alijäämät pitää hyvinvointialueilla saada katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen toimintaa pitää kehittää siten, että väestön tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa aiempaa edullisemmin. Yhtä aikaa säästöjen kanssa satsataan uusiin palveluihin.

Seuraavasta taulukosta näet, miten säästöt ja satsaukset kohdennetaan. Palveluverkon muutokset ovat vain pieni osa kokonaisuudesta:

Toimenpidekokonaisuus Säästöt 2025 Satsaukset 2025 Hallinto, tukipalvelut ja johtamisrakenne 7 250 000 730 000 Vuokrasäästöt ja tilojen käytön tehostaminen 10 429 258 Muutokset erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen vuodeosastoiden toiminnassa 8 181 700 Perusterveydenhuollon palveluiden muutokset 1 550 000 1 815 000 Sosiaalihuollon asumispalveluiden muutokset 5 311 503 Kotihoidon satsaukset 840 000 Ostopalveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi 4 524 900 3 775 000 Asukasmaksujen korotukset asetuksen mukaan 6 800 000 44 047 361 7 160 000

Suuri osa säästöistä haetaan ostopalveluista, vuokrista, hallinnosta ja erikoissairaanhoidosta. Suurin osa näistä muutoksista ei vaadi päätöstä aluehallituksessa. Siksi niitä ei ole eriteltynä listauksessa, jota aluehallitus käsittelee.

Etenkin vuokrien osalta hyvinvointialue toivoo, että vuokranantajat alentaisivat omia tuottovaatimuksiaan ja vuokria voitaisiin alentaa.

Ehdotetut muutokset palveluverkkoon

Alla listaamme ehdotetut muutokset palveluverkkoon. Voit lukea tarkemmat perustelut ja vaikutusten arvioinnit aluehallituksen kokousmateriaalista.

Ehdotukset ovat nyt lausunnoilla Pohjanmaan kunnissa ja alueen asukkaat voivat kommentoida suunnitelmia kyselyssä, joka on auki 21.10.–8.11.2024. Löydät linkin kyselyyn tämän artikkelin lopusta. Voit vastata kyselyyn myös paperilomakkeella terveysasemilla.

Aluehallitus ja aluevaltuusto keskustelevat muutoksista 14.11. ja aluehallitus tekee päätökset 25.11.

Kaskisen hyvinvointiasema

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto siirretään Närpiöön, jonne myös lastenneuvola ja suun terveydenhuolto on jo siirretty. Kouluterveydenhuolto jatkaa Kaskisessa ja ikäihmisille aloitetaan ajanvarauksella toimiva seniorivastaanotto.

Kaskisen terveysasemalle on ollut vaikea rekrytoida henkilökuntaa ja Närpiön terveyskeskus on noin 10 kilometrin päässä.

säästö 137 000 euroa

Vähänkyrön hyvinvointiasema (Vaasa)

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto siirretään Laihialle ja asukkaat voivat jatkossa valita, asioivatko Laihialla vai Vaasan keskustassa. Vähässäkyrössä jatkaa lastenneuvola, suun terveydenhuolto ja seniorivastaanotto sekä kotihoito. Palvelut Laihialla vahvistuvat.

säästö 410 000 euroa

Vöyrin hyvinvointiasema

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto siirretään Oravaisiin. Vöyrin terveysaseman tilat eivät enää ole käyttökelpoiset sisäilmaongelmien vuoksi. Lasten- ja äitiysneuvola ja seniorivastaanotto jatkuvat Vöyrillä, mutta niille tarvitaan uudet tilat.

säästö 100 000 euroa

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelu on Pietarsaarta lukuun ottamatta siirtynyt jo palveluun, jossa asiakkaan hoitotarvikkeet lähetetään lähimpään Postin noutopisteeseen. Isommat erät kuljetetaan suoraan kotiin. Tässä muutoksessa myös Pietarsaaren noutopiste suljetaan ja hoitotarvikkeet haetaan koko alueella Postin noutopisteistä.

Pietarsaaren päivystyksen aukioloajat

Pietarsaaren perusterveydenhuollon päivystys olisi jatkossa auki 7(8)–22. Samaan aikaan aloitettaisiin liikkuvan sairaalan toiminta öiseen aikaan.

Päivystyksessä on öiseen aikaan vain vähän käyntejä ja niistä suurin osa voitaisiin hoitaa vuorokauden muina aikoina. Suurin osa ambulanssilla tulevien asiakkaiden hoidosta voitaisiin korvata liikkuvan sairaalan palveluilla. Akuuteissa sairaustapauksissa ambulanssin henkilökunnalla on parhaat edellytykset antaa akuuttia hoitoa ja kuljettaa keskussairaalaan.

Muilla yleislääketieteen osastoilla ei ole öiseen aikaan paikalla lääkäriä.

säästö noin 700 000 euroa

Röntgen jatkossa kolmessa toimipisteessä

Röntgenillä on jatkossa kolme toimipistettä, Pietarsaari, Vaasa ja Närpiö. Röntgenlaitteisto on kallista ja nykyistä laitteistoa ei käytetä riittävästi, että toiminta olisi kannattavaa. Röntgenhoitajista on pulaa. Nykyisistä röntgenlaitteista pitäisi uusia välittömästi kolme, jotka sijaitsevat nyt suljettaviksi ehdotetuissa yksiköissä.

suora säästö noin 500 000 euroa ja vältettävät investoinnit 500 000 euroa

Vöyrin ja Kristiinankaupungin hoito-osastot

Vöyriltä ehdotettiin alun perin suljettavaksi Marielundin ympärivuorokautisen asumisen yksikköä. Sittemmin AVI ilmoitti, että myös Vöyrillä sijaitsevassa Tallmo vårdcenterissä on 8 liian pientä asiakashuonetta. Tämä vähentää paikkamäärää Vöyrillä, joten Marielund jatkaa toimintaansa. Sen sijaan suljetaan hoito-osasto, jossa on tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavia ihmisiä, joista suuri osa on ollut vaasalaisia ja mustasaarelaisia.

Kristiinankaupungin hoito-osaston ostopalvelut Selkämeren terveydeltä lopetetaan.

Muutosten myötä satsataan kotisairaalaan ja liikkuvaan sairaalaan, joilla tuetaan hoitoa kotona ja kotona asumista.

säästö yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa

Koti- ja asumispalveluiden muutokset

Pohjoinen alue Purmohemmet suljetaan (21 paikkaa) ja ostopaikkoja vähennetään (18 paikkaa).

Keskinen alue Tallmo vårdcenterin 8 huonetta suljetaan. AVI on kieltänyt näiden huoneiden käytön, koska ne ovat liian pieniä ympärivuorokautiseen asumiseen. Solhörnan muutetaan yhteisölliseksi asumiseksi (30 paikkaa) Kastusgården rekisteröidään yhteisölliseksi asumiseksi (12 paikkaa) Ostopalvelupaikkoja vähennetään (21 paikkaa)

Eteläinen alue Pörtehemmet suljetaan (17 paikkaa) Mariakoti (Mariehemmet) suljetaan (17 paikkaa) Rekisteröidään yhteisölliseksi asumiseksi Bostället (42 paikkaa), Solgärdet (12 paikkaa), Åldersro (7 paikkaa) Vuokrasopimukset päätetään Buketten ja Pörtom servicecenter. Nämä voivat, jos kunta niin toivoo, toimia senioriasumisena



Vuositason säästöt noin 6,4 miljoonaa euroa

Seuraavilla ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan parannuksia palvelun tiloihin tai asiakkaiden palvelutasoon:

Lasten lyhytaikaishoito (vammaispalvelut)

Lasten ympärivuorokautinen asuminen siirtyy Pännäisistä Spireavägenin tiloihin Pietarsaareen. Kottenin Pännäisten vuokratiloista luovutaan.

Uudelleenjärjestelyllä tilojen ja henkilökunnan käyttö on järkevämpää. Samalla saadaan yksi ympärivuorokautisen asumisen paikka sekä kaksi lyhytaikaisen asumisen paikkaa lisää.

Muutos helpottaa vammaispalveluissa lasten palveluiden saatavuutta ja vähentää ostopalvelutarvetta.

Asumisyksikön muutto (vammaispalvelut)

Ehdotetaan, että asumisyksikkö Puistokoti/Parkhemmet (ryhmäasuminen) muuttaa vuoden 2025 alussa Mäkikaivontielle Merililjan asumisyksikön tyhjillään olevaan siipeen.

Muutoksella mahdollistetaan ikääntyneille kehitysvammaisille henkilöille nykyisten asumisvaatimusten mukaiset tilat, joissa tarvittava tila avustamiselle ja tilankäyttö sallii apuvälineiden käytön. Asukkaiden mahdollisuudet esimerkiksi ulkoiluun paranevat.

Pixne-klinikan toiminnan kehittäminen

Hyvinvointialue ei tällä hetkellä tarjoa omana toimintana laitosmuotoista päihdekuntoutusta suomenkielisille asukkaille. Maalahdessa sijaitseva Pixne-klinikka on ruotsinkielinen yksikkö. Suomenkielisille vastaava palvelu ostetaan tällä hetkellä muualta Suomesta. Pixne-klinikalla on tällä hetkellä usein vapaita asiakaspaikkoja, joihin voidaan ottaa vain ruotsinkielisiä asiakkaita. Nyt sen toimintaa halutaan kehittää siten, että yksikkö olisi kaksikielinen ja siellä voitaisiin hoitaa sekä ruotsin- että suomenkielisiä asiakkaita.

Vastaa kyselyyn ja ota kantaa palveluverkon muutosehdotuksiin täällä

Kysely on auki 21.10.–8.11.2024. Voit vastata kyselyyn myös paperilomakkeella terveysasemilla.