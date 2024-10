Työttömien määrä kasvoi Satakunnassa lähes 11 prosentilla vuoden takaisesta

Satakunnassa oli syyskuun lopussa 9 410 työtöntä työnhakijaa, mikä on 910 henkeä (10,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hieman tavanomaisesta kausivaihtelusta poiketen työttömien määrä kääntyi kasvuun jo syyskuun aikana. Kuukautta aiemmasta nousua oli 70 henkeä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa 9,8 %.

Työttömyys kasvoi kaikissa kunnissa

Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut kaikissa Satakunnan kunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Määrällisesti eniten työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut Porissa, jossa lisäystä on ollut 471 henkeä. Suhteellisesti eniten työttömyys on noussut Pomarkussa (51 %).

Syyskuussa työttömyys oli korkeinta Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 %. Alin työttömyys oli Eurajoella (6,0 %).

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut suhteellisesti eniten

Työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa miehiä 59 % ja naisia 41 %. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien miesten määrä on kasvanut 9 % ja naisten 13 %.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 12 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrässä nousua vuoden takaisesta oli 11 %.

Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 010. Se on 10 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ulkomaiden kansalaisia oli työttöminä työnhakijoina hieman vajaat 1 000, mikä on 17 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden työttömien määrä selvässä kasvussa

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna eniten työttömiä oli toisen asteen koulutuksen suorittaneissa, joita oli syyskuun lopussa työttöminä työnhakijoina 4 940. Se on 11 % enemmän kuin vuosi sitten. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden työttömyys on kuitenkin noussut suhteellisesti enemmän, nousua vuoden takaisesta oli 20 %.

Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy työttömien työnhakijoiden määrän kasvuna lähes kaikissa pääammattiryhmissä. Vuoden takaiseen verrattuna eniten työttömien määrä on kasvanut ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä. Syyskuun lopussa eniten työttömiä oli kuitenkin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä (1 985 työtöntä).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä edelleen matalalla tasolla

Satakunnassa ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoon syyskuun aikana vajaat 800 uutta avointa työpaikkaa. Se on 45 % vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Yhteensä syyskuussa oli avoinna noin 1 650 työpaikkaa.

Palveluissa olevien määrä on hieman vähentynyt vuotta aiemmasta

Syyskuun lopussa erilaisten aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä oli Satakunnassa 3 946 henkilöä, mikä on 1 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lukumääräisesti eniten vähennystä on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa.

Satakunnan työllisyyskatsausta voit tarkastella kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus-sivustolla.