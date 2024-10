SDP:n Tuula Väätäinen: Suomen Punaisen Ristin toiminta on turvattava

Suomalainen kansalaisyhteiskunta on ollut vahva hyvinvoinnin rakentaja. Yksi sen tärkeä osa on ollut tuhannet pyyteettömät vapaaehtoiset, jotka ovat tehneet tärkeää työtä. Tärkein auttajataho ihmisten kriisitilanteissa niin kotimaassa kuin maailmallakin on ollut Suomen Punainen Risti, jonka tehtävät on kirjattu lakiin ja asetuksiin. Sen toiminta pohjaa kansainvälisen liikkeen periaatteille suojella elämää ja terveyttä kaikissa olosuhteissa sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia avustamalla ja tukemalla maan viranomaisia niin rauhan kuin sodankin aikana.