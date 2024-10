Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 43

Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 41 3.10.2024 17:16:30 EEST | Tiedote

Ma 7.10. klo 18 Kirsi ja Harry Lehto: Avaruuden elämää Kirsi ja Harry Lehto keskustelevat tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa avaruuden elämästä ja sen mahdollisista tyyssijoista. Enrico Fermi kysyi aikoinaan ”Missä kaikki ovat?” Ketään ei ole löytynyt – ainakaan vielä – mutta muita tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja tunnetaan jo tuhansittain. Pieni osa niistä on elinkelpoisia, mutta merkitseekö se välttämättä elollisuutta? Ja mitä elämä ylipäätään on; tunnistaisimmeko hyvin eksoottisen elämänmuodon? irsi Lehto on molekulaarisen kasvibiologian dosentti ja Harry Lehto tähtitieteen professori Turun yliopistossa. He ovat Suomen johtavia astrobiologian tutkijoita. Lehdot ovat julkaisseet useita kirjoja mahdollisesta elämästä avaruudesta. Ti 8.10. klo 17 Heikki Aittokoski: Kunnon kansalainen (Gummerus) On olemassa kahdenlaisia ihmisiä: kunnon kansalaisia ja juttelijoita. Jakolinja näkyy selvimmin yleisissä saunoissa. Sen tietää Varjeluspoliisin vahtimestari, joka käy Jukolan uimahallin s