Kätketyn kieli, viinin välke – Hafezin runoutta

Hafezin runokokoelma ja tietokirja Kätketyn kieli, viinin välke on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Hafez (1315–1390) on yksi persialaisen kirjallisuuden tunnetuimpia hahmoja. Hafezin tekstit ammentavat persialaisesta mytologiasta, abbasidi-ajan runoudesta, suufilaisuudesta ja islamilaisesta kertomusperinteestä.



Kätketyn kieli, viinin välke on kokoelma Hafezin runoutta ja tietokirja. Laaja esipuhe ja selitykset johdattavat Hafezin kirjalliseen maailmaan ja persialaisen runouden estetiikkaan.



Hafezin tekstit ovat runoutta, mutta ne kertovat myös siitä sosiaalisesta todellisuudesta, jossa ne kirjoitettiin. Hafez omisti monet runoistaan mesenaateille, joiden tuesta hän oli riippuvainen. Mittaan kirjoitetut ghazalit oli tarkoitettu esitettäväksi, ja niitä esittivät niin hovin illanviettojen laulajat kuin Shirazin katujen kiertävät laulajat. Ajan tavan mukaisesti Hafez lainasi säkeitä muilta runoilijoilta ja myös hänen säkeitään lainattiin. Hän eli aikana, jolloin tekijänoikeus ei ollut tunnettu käsite.



Valikoima on suomennettu suoraan alkukielestä.



Joonas Maristo (s. 1983) on kustannustoimittaja, tutkija ja suomentaja. Hän tuntee persialaista kulttuuria monipuolisesti ja aiemmin hän on julkaissut teokset Persia – matkasanakirja ja kulttuuriopas ja Humalan ja lemmen lauluja – Rumin nelisäkeet. Persian lisäksi hän on suomentanut arabiasta ja ranskasta.

HAFEZ : Kätketyn kieli, viinin välke

239 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812758

Ilmestymisaika: Marraskuu 2024

