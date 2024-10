Miljoonaluokan rahoitus ekologisia hiillettyjä puupintoja valmistavalle Hiil Oy:lle - yhtiö rakentaa tehtaan Kontiolahdelle ja skaalaa tuotantonsa moninkertaiseksi

Hiil valmistaa vastuullisesti hiillettyä puuta rakentamisen pinnoiksi. Suurin osa puistamme ovat Kiertopuu® -tuotteita, eli puita, jotka ilman meidän käsittelyä olisi hävitetty energiaksi tai käytetty matalammassa arvossa. Parannamme puuta hiiltämällä sen pintaa. Tuli antaa luonnollisen suojan haitallisia olosuhteita vastaan ja saa pinnan elämään upeasti. Pellavaöljy suojaa hiilen kosketukselta ja parantaa kestoa entisestään. Prosessimme poistaa jätettä enemmän kuin synnyttää, tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa ja on myrkytön.

Haluamme muuttaa puurakentamista pysyvästi vastuullisemmaksi

Puu on ekologinen ja loistava rakennusmateriaali, mutta sen suojaamisessa käytetään edelleen paljon energiaa tai ihmiselle haitallisia ja kierrätykseen sopimattomia aineita. Tiedämme, että puuta voi suojata ja muokata käyttöön vähemmällä ympäristörasituksella. Hiil-puulla jokainen voi vaikuttaa positiivisesti ympäristöön.

Ikiaikainen menetelmä nykyaikaiseen rakentamiseen

Hiillettyä puuta on maailmassa käytetty satojen vuosien ajan. Se on tarjonnut suojaa kosteudelta, laholta ja tuholaisilta sekä vahvistanut puun kestävyyttä olosuhteita vastaan. Siksi se on myös tänä päivänä luonnollinen valinta rakennuksien persoonallisten puupintojen rakentamiseen. Hiil-puumme valmistetaan omalla, Kontiolahdella sijaitsevalla tuotantolinjastollamme käsityötä tehokkaammin. Näin hiilletty puu on myös edullisempaa sinulle.