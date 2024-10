Työttömien määrässä pientä laskua Pohjois-Pohjanmaalla

Työttömyyden suunta loivan aleneva Pohjois-Pohjanmaalla 24.9.2024 08:08:38 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 21 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten mutta 3 000 vähemmän kuin heinäkuussa. Huomattava pudotus heinäkuusta on normaalia kausivaihtelua, kun moni työttömäksi ilmoittautunut aloittaa opiskelut ja kesäkuukausiksi lomautettuja palaa töihin elokuussa. Isossa kuvassa työttömyyden suunta on loivan aleneva. Useissa rakennusalan ja muutamissa teollisuuden ammateissa lomautettujen määrä on selvästi viime kevättä alempi ja myös työttömien määrässä on tultu asteittain alemmas Pohjois-Pohjanmaalla.