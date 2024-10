Avenue Biosciences mullistaa elintärkeiden lääkehoitojen kehitystyön

Helsingin yliopisto haluaa olla yksi Pohjoismaiden johtavista tiede- ja tutkimusinnovaatioiden tekijöistä. Yliopisto kaupallistaa syntyneitä innovaatioita aktiivisesti ja rakentaa vahvoja kumppanuuksia yritysten kanssa eri tutkimusaloilla. Lisäksi yliopisto kehittää opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Innovaatiotoiminta vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta Suomen ja maailman hyväksi. Kaiken tekemisen perustana on yliopistossa tehty huippututkimus ja opetus.

Helsingin yliopistossa on vahvaa innovaatio-osaamista esimerkiksi elämäntieteissä sekä kestävyyteen, ruokaan ja tekoälyyn liittyvässä tutkimuksessa, mutta myös yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä. Yliopiston tutkimukseen perustuvia spinout-yrityksiä on vuosien 2015–2024 aikana perustettu noin 25 ja hautomotoiminnasta on parissa vuodessa ponnistanut yli 75 yritystä. Lisäksi yliopistolla on yli 240 yhteistyöprojektia yritysten kanssa joka vuosi.