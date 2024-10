Lintuinfluenssarokotukset jatkuvat Kymenlaaksossa

Kymenlaakson hyvinvointialue jatkaa lintuinfluenssarokotuksia. Aiemmin rokotuksia oli tarjolla kesällä.

Lintuinfluenssarokotteella pyritään suojaamaan vakavalta sairaudelta niitä henkilöitä, jotka ovat alttiita lintuinfluenssalle. Rokotusten tavoitteena on lisäksi estää tilanne, jossa lintuinfluenssavirus ja kausi-influenssavirukset tarttuisivat ihmiseen yhtä aikaa, mikä voisi johtaa uuden virustyypin syntymiseen. Vuosittainen influenssakausi on käynnistymässä, ja lintuinfluenssarokote on hyvä ottaa ennen kausi-influenssaepidemian huippua.

Rokotukseen tullaan ajanvarauksella. Ajan rokotukseen voi varata puhelimitse soittamalla terveysasemien asiointinumeroon p. 05 220 2000 (arkisin klo 7–20).

Lintuinfluenssarokotteen kohderyhmät

Lintuinfluenssarokotetta tarjotaan taudin riskiryhmiin kuuluville eli seuraaville 18 vuotta täyttäneiden aikuisten kohderyhmille:

Henkilöt, jotka ovat kosketuksissa turkiseläimiin turkistarhoilla

Siipikarjan parissa työskentelevät henkilöt, jotka ovat kosketuksissa siipikarjaan (ei kuitenkaan teurastamotyöntekijöille). Harrastekanaloiden pitäjät tai lintuharrastajat eivät kuulu rokotteen kohderyhmään.

Henkilöt, jotka osallistuvat sairaiden ja kuolleiden lintujen ja eläinten käsittelyyn ja hävittämiseen sekä tilojen puhdistamiseen, esimerkiksi eläinperäisten sivutuotteiden käsittelylaitoksissa työskentelevät henkilöt

Lintujen rengastajat

Henkilöt, jotka työskentelevät luonnonvaraisia lintuja hoitavissa lintuhoitoloissa

Virkaeläinlääkärit

Laboratoriotyöntekijät, jotka käsittelevät lintuinfluenssavirusta tai sitä mahdollisesti sisältäviä näytteitä

Epäillyn tai varmistetun lintuinfluenssatapauksen lähikontaktit

Lintuinfluenssatartunnan riski liittyy tiloihin ja tarhoihin, joilla tuotantoeläin tai hoidettava eläin tai lintu saattaa olla kontaktissa luonnonvaraisiin lintuihin tai niiden eritteisiin. Jos kontaktia luonnonvaraisiin lintuihin ei ole, ei rokottaminen ole tarpeen.