Tampereen Kirjafestarit 2024 paketoi koko runsaan kirjavuoden ja tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin – ohjelma nyt pääpiirteissään julki

Pirkanmaan suurin kulttuuritapahtuma Tampereen Kirjafestarit järjestetään jälleen Tampere-talossa 30.11.–1.12.2024. Luvassa on viikonlopun täydeltä yli 200 ohjelmanumeron voimin kirjallisuutta ja kulttuuria, ajankohtaisia teemoja ja paneeleja, kirjailija- ja artistihaastatteluja, lasten oma toiminnallinen kirjafestarialue suosikkihahmoineen sekä tietenkin Tulenkantaja-palkinnon jakotilaisuus. Mukana on kirjallisen ohjelman lisäksi noin 100 näytteilleasettajaa kustantamoista erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin. Tampere-talon kahdeksassa eri salissa järjestettävien Kirjafestareiden liput ovat myynnissä tapahtuman verkkosivuilla (https://kirjafestarit.fi).

Kaunokirjallisuuden kärkinimistä mukana Aamulehti-salin kaunokirjallisuusohjelmassa ovat muun muassa Päivi Alasalmi, Siiri Enoranta, Merja Mäki, Helmi Kekkonen, Anni Kytömäki, Markus Nummi, Matti Rönkä, Milja Sarkola, Pajtim Statovci ja Sinikka Vuola. Yksi varmasti odotetuimmista festarivieraista on ennennäkemättömän suosion Hildur-dekkarisarjallaan saavuttanut Satu Rämö, joka osallistuu Kirjafestareille sekä esiintyjänä että haastattelijana. Tulenkantaja-palkinto jaetaan tänä vuonna edellisvuosista poiketen Aamulehti-salissa (Tampere-talon Pieni sali) sunnuntaina 1.12. Myös juuri ennen Kirjafestareita valitut Finlandia-palkintojen voittajat kutsutaan mukaan viime vuosien tapaan – Tampereen Kirjafestarit ovat ainoa kirjamessutapahtuma Suomessa, jossa voittajat pääsevät vierailemaan ja tapaamaan lukijoitaan heti tuoreeltaan palkintojen julkistuksen jälkeen.

Maestro-saliin kokoonnutaan lauantaina 30.11. jännittämään Dekkarilauantain antia. Kotimaisista rikos- ja jännitys- ja true crime -kirjailijoista lavalla nähdään muun muassa, Helena Immonen, JP Koskinen, Anneli Kanto ja Outi Pakkanen. Maestro-salin sunnuntain tietokirjallisuuden pääohjelmassa kuullaan esimerkiksi filosofi Esa Saarista, Kolmas Nainen -yhtyeen Pauli Hanhiniemeä ja näyttelijä Pirkka-Pekka Peteliusta.

Duetto 1 -salissa on lauantaina luvassa kiehtova ja kovatasoinen nuortenkirjallisuuden kokonaisuus, mukana uutuuskirjoistaan kertomassa on genren tähtiä Siri Kolusta ja Salla Simukasta tubettaja Namikolinxiin. Duetto 1:n sunnuntai keskittyy Kirjafestareilla jo perinteeksi muodostuneeseen Ihme & Kumma kokonaisuuteen, jossa ihmismieltä askarruttavien aiheiden ehtymätön skaala liikkuu antiikin jumalattarista rituaalimurhiin.

Duetto 2 -salin lauantaiaamupäivä on omistettu hurjassa nousussa olevalle viihdekirjallisuudelle, teoksistaan kertovat muun muassa Mirella Mäkilä ja Laura Suomela. Duetto 2:n sunnuntaiaamu esittelee eläimiä ja luontoa käsitteleviä kirjoja ja kirjailijoita ja salin iltapäivät ovat Tampere Kuplii -kollektiivin kuratoimaa sarjakuvafanien juhlaa.

Tampere-talon aulassa Aulaklubilla on koko viikonlopun ajan maksutonta, kaikille avointa ohjelmaa musiikista, runoista ja lausunnasta sanataiteeseen. Aulaklubin aamupäivissä nähdään uutuutena myös Tammerkosken lukion opiskelijoiden luotsaamia kärkikirjailijoiden haastatteluja. Lauantaina Aulaklubilla nähdään myös huippusuosittu Cosplay-näytös ja klubin päivän päättää se ainoa oikea kirjamessubändi Nyrok Dolls, jonka riveissä nähdään kirjailijat Pasi Heikura, Mauri Kunnas, Kjell Westö, Silja Sillanpää ja Pekka Seppänen.

Uutta Kirjafestivaalilla on entistäkin monipuolisempi Puistolämpiön lasten toiminnallinen kirjafestarialue, josta ei tekemistä puutu: lukukoirille lukemisen ja askartelupajojen lisäksi lapset pääsevät tapaamaan tuttuja piirroshahmoja Kakkakikkareesta ja Koiramiehestä Supermarsuun, ja lastenlavalla nähdään erityisesti perheen pienimmille suunnattua innostavaa ja aktivoivaa ohjelmaa. Tänä vuonna Tampere-talon Talvipuutarha-tila on omistettu rakastetun runoilijan ja kirjailijan Kirsi Kunnaksen 100-vuotisjuhlavuodelle. Kunnakseen ja hänen ainutlaatuiseen tuotantoonsa keskittyviä ohjelmia ja paneeleita on viikonlopun aikana mahdollisuus kuulla Talvipuutarhan lisäksi useissa muissakin saleissa.

Intiimissä Riffi-salissa voi hetkeksi irrottautua festarihulinasta ja uppoutua hyvinvointiin ja self helpiin keskittyviin kirjoihin sekä omaelämäkerrallisiin selviytymistarinoihin, unohtamatta huumoria tai kaihtamatta rankkojakaan aiheita, kuten kuoleman käsittelyä ja syövän kanssa kamppailua.

Festareiden aikana yhdeksi suureksi kirjakaupaksi muuttuvassa Sorsapuistosalissa on kaksi ohjelmalavaa. Sorsapuistolavalla pureudutaan tieto- ja tutkimuskirjallisuuteen, yhteiskunnallisiin aiheisiin, mediaan ja politiikkaan. Mukana on muun muassa Kirjailijaliiton järjestämä paneeli, jossa pohditaan jatkuvasti puhuttelevaa äänikirjojen ja suoratoistopalvelujen merkitystä kirjailijan näkökulmasta sekä Suomen Tietokirjailijat Ry:n Tietokirjaraati.

Sorsapuistosalin toisen Ajan henki -lavan ohjelma keskittyy aikaamme peilaaviin ilmiöihin, vaikutteisiin ja tarinoihin niiden takana. Mukana on esimerkiksi toimittaja Laura Frimanin ja Mikko Mattlarin johdatus Suosikki-lehden historiaan Kultaturbo-uutuuskirjan kautta, Vesilahden kirkkoherran Harri Henttisen ja twerkkaaja ja sometähti Tia-Maria Sokan eli Tinzen koskettavat elämäntarinat. Ajan henki -lavalla tavataan myös esimerkiksi näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoinen, toimittaja Susanne Päivärinta, asianajaja Kaarle Gummerus ja kirjailija toimittaja-kirjailija Nina Honkanen.

Sopraano-salin ohjelmiston tuottaa ja kuratoi viime vuosien tapaan Pirkkalaiskirjailijat yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Asiantuntijapaneeleissa pohditaan muun muassa eroottisen kirjallisuuden etiikkaa ja estetiikkaa, vaihtoehtoisten maailmojen kuvittelua ja spekulatiivista fiktiota, tietokirjallisuuden merkitystä nyky-yhteiskunnassa, rakkautta ja sen haasteita, resilienssiä ja toipumista kirjallisuudessa, ekokriittistä kirjallisuutta, viihdekirjallisuuden roolia yhteiskunnassa.

Tampereen Kirjafestarit 2024 ovat avoinna lauantaina 30.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 1.12. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live (osa Tampere-talo konsernia) ja pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti.