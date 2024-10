Helsingin kaupunki on parantanut koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvontaan kesäkuussa 2022 useiden epäkohtailmoitusten seurauksena.

Lukuvuonna 2021–2022 terveydenhoitajien tekemien määräaikaisten terveystarkastusten toteutuma oli kouluissa 44,4 %, lukioissa 26,3 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 24,4 %. Kouluterveydenhuollon lääkärin suorittamien terveystarkastusten (1., 5., ja 8. luokkalaiset) toteutuma oli 28,6 %.

Aluehallintovirasto arvioi 10.10.2024 antamassaan päätöksessä, että Helsingin kaupunki on toteuttamillaan toimenpiteillä onnistunut parantamaan valmiuksiaan lakisääteisten terveystarkastusten järjestämisessä ja valvonta päättyy. Merkittäviä parannuksia on saavutettu erityisesti henkilöstöresursoinnissa, mikä on ollut keskeinen tekijä onnistumisessa. Toimenpiteet jatkuvat myös lukuvuonna 2024–2025.

Lukuvuonna 2023–2024 terveydenhoitajien tekemien määräaikaisten terveystarkastusten toteutuma kouluissa oli 75 % ja opiskeluterveydenhuollossa 66 % (luku ei sisällä kutsuntatarkastuksia). Koululääkärien tekemien määräaikaisten terveystarkastusten toteutuma (1., 5., ja 8. luokkalaiset) oli 76 %.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen johtoa jatkamaan toimenpiteiden vaikuttavuuden ja riittävyyden seurantaa omavalvonnan keinoin. Näin varmistetaan, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla ja lainsäädännön mukaisia.