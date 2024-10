Uusi hyvinvointitapahtuma Hyvä Olo Expo alkaa lauantaina – luvassa hyvinvointia, liikuntaa, terveyttä, kauneutta, muotia ja kädentaitoja

Hyvä Olo Expo -messut tarjoaa koko viikonlopun ajan kiinnostavia luentoja, keskusteluja ja puheenvuoroja hyvinvoinnin eri teemoista, veloituksettomia kokeilutunteja ja työpajoja sekä Fashion Teamin muotinäytökset sekä Miss Turku -kilpailun finaalin. Esiintyjiä viikonlopun aikana yli 60 ja näytteilleasettajina laaja kattaus erilaisia hyvinvointialaan liittyviä yrityksiä.

Hyvä Olo Expo -messuilla timanttista ohjelmaa hyvinvoinnin eri teemoista

Hyvä Olo- lavalla kuullaan viikonlopun ajan timanttista ohjelmaa hyvinvoinnin eri teemoista. Lavalla puhutaan muun muassa ihonhoidosta, mielenterveydestä, ravintosuosituksista, lapsettomuudesta, liikunnasta, wellnessmatkailusta sekä unesta ja palautumisesta.

Toni Piispanen on yksi Suomen valovoimaisimmista huippu-urheilijoista. Hän on maailmanmestari, euroopanmestari ja Lontoon paralympialaisten kultamitalisti 100m pyörätuolikelauksessa. Matka huipulle on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Vuoden 2013 Suomen Urheilugaalassa Periksi ei anneta –pystillä ja samana vuonna valtakunnallisen Vuoden Rehtinä urheilijana palkitun puhujan avainsanoja ovat peräänantamattomuus, suomalainen sisu ja rohkeus. Lauantaina Hyvä Olo- lavalla Toni kuljettaa kuulijansa pohtimaan omaa suhtautumistaan elämän muutosten.

Viikonlopun aikana kuullaan myös vaikuttajaviestinnän ammattilaisen Marjukka Karttusen vetämät kiinnostavat paneelikeskustelut. Lauantaina aiheesta ”Rupsahtaa vai remontoida? Kauneusbotox vs. luonnollinen vanheneminen. Miesten ja naisten valinta!” Marjukka Karttusen kanssa keskustelemassa esteettinen lääkäri, yrittäjä Mimosa Uoti sekä mediapersoona/bloggaaja Joni Virtanen. Kirjailija ja kriisityöntekijä Olli Lehtinen nousee lavalle lauantaina iltapäivällä Marjukka Karttusen haastateltavaksi aiheesta ”Auta kaveria keskustellen. Näin kuuntelet, ymmärrät ja ratkaiset ongelmia”. Sunnuntaina aiheesta ”Viimeisen munasolun maailmanvalloitus, tahaton lapsettomuus” Marjukka Karttusen kanssa keskustelemassa kirjailija Rasaliina Jänö sekä juontaja Sari Tamminen. Kirjailija Rasaliina Jänö on julkaissut aiheesta kirjan, joka tarjoaa vertaistukea ja ymmärrystä lapsettomuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Jänö kuvaa suorasanaisella huumorilla myös muita ymmärtämään, mitä lapsettomuudesta kärsivät käyvät läpi.

Yrittäjä, luennoitsija ja kirjailija Piia Koriseva kertoo sunnuntaina luennollaan ”Elämänmakuista elämää” ohjeita sekä fyysiseen että henkiseen jaksamiseen. Elämänmakuista elämää- luento on hurtilla komedialla varustettu luento, joka sisältää naurua, faktaa, ja vähän pieniä liikkumisen ohjeita. ”Tarkoitukseni on herättää ajatuksia, jotka on helppo toteuttaa omassa arjessa”, kertoo Piia Koriseva.

Muotinäytös ja Miss Turku -finaali

Muodin rautainen ammattinainen Marjo Sjöroos kokoaa Hyvä Olo Expo -messuille näyttävän muotinäytöksen ja Miss Turku -kilpailun finaalin, jonka juontaa Miss Suomi, malli ja juontaja Satu Tuomisto. Marjo Sjöroosin ja hänen mallitoimistonsa Fashion Teamin järjestämässä Miss Turku -kilpailussa on haettu lupaavia malliehdokkaita jo vuodesta 1989. Fashion Teamin muotinäytökset nähdään Auditorion lavalla kaksi kertaa päivässä sekä lauantaina että sunnuntaina. Miss Turku -kilpailun finaali kisataan sunnuntaina klo 14.00 muotinäytöksen jälkeen.

Hauskoja ja mielenkiintoisia työpajoja ja kokeilutunteja

Hyvä Olo Expo -messuilla on viikonlopun aikana tarjolla veloituksetta paljon erilaisia hauskoja ja mielenkiintoisia kokeilutunteja erilaisista tansseista joogaan ja koko perheen jumppatuokioon, sekä rentouttavia pysähtymisen hetkiä muun muassa Jomon Shindon ja joogan muodossa. Tanssistudio Flaman perustaja ja tanssinopettaja Anna Ketopaikka ohjaa energisen ja hauskan Latin Fiesta tanssitunnin kun taas Kamikaze Aerial Dance Studion perustajan Maria Kimin Lattia-akrobatia -tunnilla harjoitellaan lattia-akrobatian perusliikkeitä, kuten kuperkeikkaa, kärrynpyörää, päälläseisontaa.

Vihreä Ilo järjestää messuilla kävijöille veloituksetta ihania luonnonkosmetiikkatyöpajoja. Kauneus- ja hyvinvointialan kotipalveluita tuottava MAJ tarjoaa osastollaan messukävijöille 30 minuutin mittaisia ilmaisia meikkikursseja. Raw Organic -lavalla on viikonlopun aikana tarjolla terveystuoteasiantuntijoiden informatiivisia luentoja mm. ravintolisistä, elintavoista ja ravitsemuksesta.

