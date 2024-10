OYSissa 5000 leikkausroboteilla tehtyä leikkausta

OYSissa leikkausrobotteja on käytetty vuodesta 2011 lähtien. Tuolloin Da Vinci Si -leikkausrobotti otettiin käyttöön urologian, gynekologian ja gastrokirurgian tarpeisiin. Toiminta on sittemmin laajentunut ja robottiavusteisia leikkauksia tehdään nykyään monilla eri erikoisaloilla. Nykyään käytössä olevilla Da Vinci Xi ja X -leikkausroboteilla potilaita leikataan kahdessa leikkaussalissa viikon jokaisena arkipäivänä. Valtaosa leikkauksista on syöpäkirurgiaa, ja robotit auttavat monin tavoin eturauhas-, munuais-, virtsarakko-, kohtu-, peräsuoli-, ruokatorvi-, mahalaukku-, keuhko- sekä nielun alueen syöpää sairastavien potilaiden leikkaushoidoissa.

Robottiavusteinen tekniikka on mini-invasiivista tähystyskirurgiaa, joka nopeuttaa potilaiden toipumista ja vähentää komplikaatioiden riskiä.

Tulevaisuuden näkymät

Leikkausrobotteja käytetään myös hyvänlaatuisten sairauksien leikkaushoidoissa. OYSissa leikkausrobottia hyödynnetään endometrioosi- ja tyräkirurgiassa, joita toteutetaan robottiavusteisen kirurgian lisäksi myös perinteisillä menetelmillä. Mikäli leikkausrobottien määrä tulevaisuudessa kasvaa, robottikirurgian käyttöä voitaisiin laajentaa myös haima- tai paksusuolisyöpien hoitamiseen.

"Toiveissamme on, että pystymme jatkossa hyödyntämään leikkausrobotteja laajemminkin ja näin edistämään potilaiden nopeaa toipumista leikkauksesta ja lyhentämään hoitoaikoja", toteaa robottikirurgian vastuukirurgi, ylilääkäri Tero Rautio.

Avoin tilaisuus OYSissa robottikirurgian merkityksestä ja kehityksestä

5000 robottiavusteisen leikkauksen rajapyykin kunniaksi OYSissa järjestetään 30.10. klo 9-12 avoin tilaisuus, jossa esitellään robottikirurgian saavutuksia ja tulevaisuuden näkymiä. ”5000 robottileikkausta OYSissa” -tilaisuudessa yleisö pääsee kuulemaan asiantuntijoiden esityksiä eri erikoisalojen näkökulmista, robottikirurgian historiasta, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä potilaiden kokemuksista. Tarkempi aikataulu ja ohjelma alla. Tapahtuman yhteydessä molemmat OYSissa käytössä olevat leikkausrobotit, Da Vinci Xi ja Da Vinci X, ovat nähtävillä ja yleisön kokeiltavissa.

Tilaisuuteen on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautuminen 28.10. klo 16 mennessä tämän linkin kautta: 5000 robottileikkausta OYSissa -tilaisuus. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Paikka: OYS, luentosali 2 sekä luentosalin aulatila

Osoite: Kajaanintie 50 / K-sisäänkäynti, 2. kerros, 90220 Oulu

Aika: Keskiviikko 30.10.2024 kello 9-12

Tilaisuuden ohjelma:

Ennen yleisöluentoa sekä sen jälkeen on mahdollista tutustua leikkausrobotteihin luentosalin aulatilassa. Paikalla on robottikirurgeja sekä edustajia esittelemässä robottien toimintaperiaatteita ja kertomassa kokemuksistamme niiden käytöstä. Kahvitarjoilu aulatilassa.

Yleisöluennon aikataulu:



klo 10.00–10.05 Tilaisuuden avaus, osaamiskeskusjohtaja Heikki Wiik

klo 10.05–10.15 Alustus ja historiikki sekä gastrokirurgia, Tero Rautio (tilaisuuden puheenjohtaja)

klo 10.15–10.20 Urologia, Jani Kuisma

klo 10.20–10.25 Gynekologia/onkologia, Jaana Männistö

klo 10.25–10.30 Gynekologia/endometrioosi ja laskeumat, Anna Terho

klo 10.30–10.35 Thorax-kirurgia, Fredrik Yannopoulos

klo 10.35–10.40 Ylä-gi-kirurgia, Olli Helminen

klo 10.40–10.45 Knk-kirurgia, Petri Koivunen

klo 10.45–10.50 Robottikirurgian tiimityö, Nadine Turon-Pelkonen

klo 10.50–11.00 Keskustelua, Tero Rautio