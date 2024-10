Etelä-Helsingin asukkaita kutsutaan pormestarin asukasiltaan 28. marraskuuta

Eiran, Hernesaaren, Kaartinkaupungin, Punavuoren, Kaivopuiston, Munkkisaaren ja Ullanlinnan asukkaat ovat tervetulleita keskustelemaan ajankohtaisista asioista Helsingin kaupungintalolle (Pohjoisesplanadi 11–13). Tapahtumatorille mahtuu noin sata osallistujaa. Toinen ja lämpimästi suositeltu mahdollisuus on osallistua tilaisuuteen verkossa Helsinki-kanavalla, jolloin tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä viestiseinän kautta.



– Tervetuloa käymään vilkasta vuoropuhelua asioista, jotka kiinnostavat Helsingin eteläisissä kaupunginosissa. Pormestarin asukasillat ovat erinomaisia tilaisuuksia kuulla asukkaita suoraan. Siksi pidän niitä aivan erityisessä arvossa, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.



Ennen keskusteluosuuden alkamista avataan kaupungintalossa kello 17.30 lähtien pop up -tori. Torilla on mahdollisuus keskustella Etelä-Helsingin asioista kaupungin asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa kello 18.30 saakka.

Asukkaiden ajatuksia kootaan KerroKantasi-kyselyn avulla



KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille jo ennakolta ajatuksia ja ideoita eteläisten kaupunginosien kehittämiseksi. Kysely sulkeutuu 27. marraskuuta kello 23.59.



– Lähetämme kaksikieliset kutsut koteihin noin kaksi viikkoa ennen pormestarin asukasiltaa. On mukava saada eteläisten kaupunginosien asukkaita paikalle ja varsinkin verkon kautta osallistumaan, kertoo Helsingin Eteläisen suurpiirin alueen stadiluotsi Lotta Jäättelä. Hän auttaa stadiluotsina helsinkiläisiä osallistumaan alueensa kehittämiseen.

Pormestarin asukasiltojen perinne on pitkä

Kaupunginjohtaja Teuvo Auran aloitteesta ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä järjestämään Helsinki-tunteja, joiden aikana asiantuntijat vastasivat asukkaiden ja toimittajien esittämiin kysymyksiin.



Asukasillat ovat yhä edelleen keskustelutilaisuuksia, joissa asukkaiden on mahdollista kysyä kaupungin toimialaan liittyvistä asioista suoraan pormestarilta ja kaupungin asiantuntijoilta.



– Pormestarin asukasiltoja on ilo tuottaa. Näin tuemme helsinkiläisiä osallistumaan ja kertomaan mielipiteitään yhteiseksi hyväksi suoraan päättäjille, kertoo tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastaava vuorovaikutusasiantuntija Jarkko Laaksonen.



Kaupunki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, jolloin tilaisuuden nimeksi päätettiin antaa pormestarin asukasilta. Pormestarin asukasillat vakiintuivat silloin kaksiosaisiksi, illan aloittavaan pop up -toritilaisuuteen ja sitä seuraavaan keskusteluosuuteen.



Pormestarin asukasilta järjestetään 3–4 kertaa vuodessa tietyn kaupunginosan tai alueen asukkaille. Keskustelua käydään alueen asukkaiden esille tuomista aiheista.



Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.

Tämä tiedote julkaistiin Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.