Banbrytande samarbete mellan VAMK och Vamia – lösningar för arbetskraftsbehoven inom social- och hälsovårds- samt teknologisektorerna

Utbildning för toppingenjörer



Utbildningen för toppingenjörer erbjuder en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet av elinstallation för VAMKs förstaårsstuderande inom elektro- och automationsteknik, som har börjat sina högskolestudier med gymnasiebakgrund. I september påbörjade tjugotvå VAMK-studerande inom elektro- och automationsteknik grundläggande yrkesexamina inom el- och automationsbranschen vid Vamia, samtidigt som de bedriver yrkeshögskolestudier.



- Vi är glada att vi i samarbete med VAMK kan tillgodose arbetslivsbehoven i Vasaregionen. Det nära samarbetet mellan yrkesutbildningen och yrkeshögskolan är unikt här i Österbotten, vilket konkret syns i den nya toppingenjörsutbildningen, säger Vamias rektor Åsa Stenbacka.



Rektorn och verkställande direktören för Vasa yrkeshögskola, Hannu Vahtera, upplever att det långvariga samarbetet mellan VAMK och Vamia möjliggör utvecklingen av utbildningsvägar:

– Det är i båda utbildningsinstitutionernas intresse att säkerställa tillräcklig tillgång på personal både inom teknik- och vårdsektorn. Att utveckla nya utbildningsvägar så smidigt som möjligt gagnar alla parter, både inom utbildning och arbetsliv.



Vid informationsmötet om toppingenjörsutbildningen konstaterade produktionschefen Tero Vainionpää från VEO Oy att arbetsmarknaden just nu har ett akut behov av ingenjörer som, utöver kompetens inom planering och arbetsledning, också har gedigen praktisk erfarenhet av elinstallationer.



– En ingenjör med installationskunskap har en fördel jämfört med andra sökande tack vare sin praktiska erfarenhet. Dessutom är förståelsen för praktiskt arbete till nytta både inom arbetslednings- och installationsövervakningsuppgifter samt inom produktionsplanering när arbetsobjekt och projekt planeras och resurseras, kommenterade Vainionpää.



Mer information om toppingenjörsutbildningen:

Seppo Uusitalo

Utbildningschef, Energitjänster, Vamia

seppo.uusitalo@vamia.fi

040 546 7945

Mira Grönvall

Utbildnings- och forskningschef, Teknikenheten, VAMK

mira.gronvall@vamk.fi

040 708 7381







Högskolevägen inom närvårdarutbildningen



Från och med våren 2025 kan niondeklassare ansöka direkt till högskolevägen inom närvårdarutbildningen vid Vamia via den gemensamma ansökan för andra stadiet. Inom högskolevägen genomför Vamias närvårdarstuderande under sitt tredje studieår studier inom sjukskötar- eller socionomutbildningen vid VAMK.



Denna unika utbildningsväg erbjuder en säker studieplats vid VAMK, och studerandena fortsätter direkt på sitt andra år av sjukskötar- eller socionomstudierna efter att ha slutfört utbildningen vid Vamia. Tack vare vägen kan studerandena bli färdiga sjukskötare eller socionomer ett år tidigare, vilket möjliggör en snabbare övergång till arbetslivet. Detta är en betydande fördel särskilt för att möta arbetskraftsbristen inom social- och hälsovårdssektorn, där det finns ett stort behov av nya yrkesverksamma.



- Personalbristen inom social- och hälsovården är en gemensam oro. Med denna förnyade högskoleväg inom närvårdarutbildningen strävar vi efter att motivera unga och underlätta deras övergång till arbetslivet inom vårdsektorn, kommenterar rektor Stenbacka.



– Satsningen på studier ökar när studenten kan lita på att studierna fortsätter vid högskolan via utbildningsvägen. Motivation för vägstudier ökar säkert också av det faktum att studietiden förkortas med ett år, tillägger rektor Vahtera.

Mer information om högskolevägen inom närvårdarutbildningen:

Toni Boren

Utbildningschef, Välfärdstjänster, Vamia

toni.boren@vamia.fi

040 829 4225



Ritva Alaniemi

Studiehandledare, Social- och hälsovårdsenheten, VAMK

ritva.alaniemi@vamk.fi

040 011 3885





Dessa utbildningsvägar, som har utvecklats i samarbete mellan VAMK och Vamia, är ett konkret svar på arbetslivets växande behov av arbetskraft och ett exempel på hur utbildningen förnyas för att möta dagens utmaningar.