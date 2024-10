Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys: VAKEn talousarvio ensimmäistä kertaa ylijäämäinen

Talousarvio 2025 on VAKEn ensimmäinen ylijäämäinen talousarvio. Lisääntyvällä rahoituksella joudutaan kuitenkin kattamaan sekä kasvavan väestön palvelut että aiempien vuosien alijäämää. Näin ollen toimintaan käytettävissä oleva rahoitus on vuodelle 2025 niukka.

Menojen kasvu on vain noin 1,3 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvavat 4,4 % ja oman palvelutuotannon kustannukset kasvavat 1,7 %. Samaan aikaan ostopalveluista leikataan 3,6 %.

”Talousarvion vaatimukset edellyttävät alueeltamme täydellistä onnistumista. Palvelujen tuottavuutta on kasvatettava uudistusohjelman tavoitteen mukaisesti kahdella prosentilla”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo.

Valtion niukentunut rahoitus suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen asettaa alueen toiminnalle merkittäviä haasteita. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana taloutta on rasittanut vuosittainen 100 miljoonan euron vaje, jonka taustalla on kunnista siirtyneen rahoituksen puutteet ja inflaation vaikutukset.

Haasteista huolimatta VAKE on vakiinnuttanut asemansa Vantaan ja Keravan alueen luotettavana sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestäjänä. Useimpien palveluiden laatu ja saatavuus ovat parantuneet strategian mukaisesti.

VAKE on käyttänyt rahoituslain § 11 mukaista oikeuttaan hakea valtiolta lisärahoitusta, mutta valtio ei sitä myöntänyt. VAKE jatkaa joka tapauksessa määrätietoisesti uudistusohjelmansa toteuttamista, jolla tähdätään palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Vuoropuhelu valtion kanssa erityisen tärkeää

Vuoden 2024 lopulla valtio ilmoitti käynnistävänsä erityisohjauksen kuuden vaikeimmassa taloustilanteessa olevan hyvinvointialueen kanssa, joihin VAKE lukeutuu. VAKEn itsehallinnollinen asema tarjoaa silti mahdollisuuden edelleen kehittää palveluja asukaslähtöisesti.

”Itsehallinnollinen asema, ja sen myötä valta ja vastuu päättää omista asioista, on enemmän mahdollisuus kuin riski tilanteessa, jossa valtion ohjaus tiukentuu. Pystymme käymään laajaa ja kansalaislähtöistä keskustelua palvelujen kehittämisestä, painopisteistä ja priorisoinneista”, Aronkytö muistuttaa.

Jatkuva vuoropuhelu valtion kanssa on Aronkydön mukaan välttämätöntä, jotta alueen erityispiirteet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

”Alijäämien kattaminen vuonna 2026 lain edellyttämällä tavalla on lähes mahdotonta ilman, että vaarannetaan asukkaiden palveluita. Asia tullaan käymään läpi huolellisesti ja hyvässä yhteishengessä valtion ja hyvinvointialueen välisissä neuvotteluissa. Kertyneiden alijäämän kattamisen kanssa painii suurin osa hyvinvointialueista – emme vain me”, Aronkytö toteaa.

Tuloksien saavuttamiseen tarvitaan koko henkilöstöä

VAKEn henkilöstö työskentelee haastavan taloustilanteen ja loppuvuodelle 2024 asetetun säästöohjelman keskellä. Pääluottamusmies Nina Uskola kertoo, että työn tavoite on pysynyt samana.

”Uudistusohjelman myötä henkilöstö on yhteistoiminnassa työnantajan kanssa sitoutunut kehittämään vaikuttavaa työtä tulevaisuutta ajatellen. Olemme edelleen matkalla kohti Suomen parasta hyvinvointialuetta. Lähi- ja linjajohtajien tuki on tässä tilanteessa arvokasta pääomaa kaikille. VAKE on oikeudenmukainen, vastuullinen ja rohkea arvoissaan. Tämä näkyy henkilöstön sitkeydessä tehdä vaikuttavan tehokasta työtä”, kertoo Uskola.

Voit tutustua talousarvioon 2025 sekä taloussuunnitelmaan 2025–2027 VAKEn verkkosivuilla.