Vihreiden Inka Hopsu ja Bella Forsgrén kritisoivat hallituksen esitystä lukuvuosimaksujen korottamisesta – “Suomi menettää osaamista, lukuvuosimaksut eivät tuo opiskelijoita tänne”

Täysistunnossa käsitellään tiistaina 22.10. Orpon hallituksen esitystä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellistamisesta. Lukuvuosimaksujen nousulla on arvioitu olevan vaikutuksia siihen, kuinka moni ja kuka hakeutuu Suomeen opiskelemaan.

– Vihreät on vastustanut lukuvuosimaksuja alusta asti. Lukuvuosimaksut vaikuttavat olennaisesti siihen, miten ja kuka tänne voi hakeutua kouluttautumaan. Yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen on ollut kautta historian koulutusjärjestelmämme kantava periaate. Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä opiskelijoita, eivätkä lukuvuosimaksut tuo heitä tänne, Forsgrén toteaa ja jatkaa,

– Meillä on olemassa esimerkkejä siitä, miten maksut vaikuttavat kansainvälisten opiskelijoiden määrään, eivätkä ne lupaa hyvää Suomen kansallisille tavoitteille. Niiden valossa voi todeta, että Suomi varmasti menettää motivoituneita ja osaavia opiskelijoita maksujen kasvamisen myötä.

Esimerkiksi Ruotsissa lukuvuosi- ja hakemusmaksujen käyttöönotto laski kansainvälisten opiskelijoiden määrää merkittävästi noin kymmeneksi vuodeksi. Suomen kansallisena tavoitteena on kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä sekä saada 75 prosenttia heistä työllistymään Suomeen.

– Suomessa on työvoimapulaa, eikä meidän missään nimessä tulisi antaa viestiä siitä, että emme halua korkeakouluopiskelijoita tai työntekijöitä Suomeen. Työnteko on mitä parhain väline kotoutumiseen ja yhteiskuntaan sitoutumisen lisäämisessä. Sen kautta on mahdollista oppia suomen kieltä käytännön kontekstissa ja luoda verkostoja, sivistysvaliokunnan jäsen Hopsu hämmästelee ja kysyy,

– Esityksestä näkyvät Orpon hallituksen ennakkoluulot, sillä luonnoksesta ei käy ilmi, miksi työluvan hakemisen motiiviksi oletetaan lukuvuosimaksujen kiertäminen ja työntekoon opiskelujen aikana viedään näin kannustin pois. Kävikö hallituksella mielessä, että ehkä nämä ihmiset oikeasti haluavat jäädä Suomeen ja osaksi yhteiskuntaa myös työskentelyn kautta?

– Vihreät ei kannata EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja. Sen sijaan sadan euron hakemusmaksu voisi toimia hakemuksiin liittyvän hallinnollisen työn korvaamiseen ja suitsimiseen, jos maksuttomuus etenisi. Maksujen vaikutukset opiskelijoille tulisi joka tapauksessa tilanteessa kuin tilanteessa minimoida, Hopsu summaa.

Hallitusohjelmassa linjatun opintolainahyvityksen kaltaisen hyvityksen selvittämisestä EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoille ei ole esitykseen kuitenkaan otettu mukaan.