Maailman parhaat katutanssijat Mumbaissa

Vuonna 2018 käynnistynyt tanssitapahtuma yhdistää katutanssin ja improvisaation, tavoitteena voittaa liveyleisön suosion edetäkseen 1vs1 kaksintaistelusta seuraavalle kierrokselle. Kilpailussa ei ole erikseen nimettyä tuomaristoa; jokaisen tanssibattlen lopputuloksen ratkaisee aina paikalle saapunut liveyleisö. Lavalle nähdään tanssityylejä laidasta laitaan, hip-hopista houseen sekä poppingista vogueen. Ainoa sääntöjen ulkopuolelle rajattu tanssityyli on breakdance, muilta osin tanssijoiden luovuus on vain rajana.

Elis Saastamoinen hurmasi yleisönsä elokuun lopussa Helsingin Lasipalatsin aukiolla järjestetyssä Suomen finaalissa. 16-vuotias hip-hop tanssija asuu Riikassa ja omaa kahden maan kansalaisuuden. Eliksen suomalainen isä kannusti hänet osallistumaan Helsingin kilpailuun, joka johdatti hänet lopulta aina Mumbaihin saakka. Voitettuaan Suomen kilpailun, Elis kertoi valmistautuvansa maailmanfinaaliin seuraavasti: "Paljon treeniä. Täytyy kuunnella paljon Rihannan ja Beyoncén kappaleita ja harjoitella."

Maailmanfinaalissa Elis kohtaa kokonaan uuden haasteen, kun yli 50 tanssijaa kokoontuu Mumbaihin kilpailemaan paremmuudestaan. Kutsuvieraiden ohella 48 kansallisen finaalin voittajaa ovat lunastaneet paikkansa tässä harvalukuisessa valiojoukossa, joten tapahtuma esittelee katsojille monipuolisesti erilaisia katutanssityylejä ympäri maailman.

Maailmanfinaali järjestetään kolmessa osassa. Keskiviikkona ja torstaina käydään karsintafinaalit, ja lauantaina 16 parasta tanssijaa kilpailee Red Bull Dance Your Style 2024 -tittelistä. Lisätietoja tapahtumasta ja sen aikatauluista on löytyy viralliselta tapahtumasivustolta.

Tilastollisesti kilpailun suosio on kasvanut valtavasti vuodesta 2018 alkaen, ja tämän vuoden finaalin odotetaan keräävän maailmanlaajuisesti yli 600 miljoonan katsojan huomion. Red Bull Dance Your Style -maailmanfinaali on nähtävissä suorana lähetyksenä YouTubessa. Maailmanfinaalin kulissien takaisia tapahtumia taltioidaan Red Bull Suomen Instagram-kanavalle @redbullsuomi.