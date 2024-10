Vantaan ratikan itäosan kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu – Kreate ja GRK rakentavat yhdessä

Vantaan ratikan allianssiosapuolten 23.10.2024 allekirjoittama sopimus käynnistää Vantaan ratikan kehitysvaiheen. Kreaten ja GRK Suomen muodostama ryhmittymä alkaa suunnitella Vantaan ratikan itäosan rakentamista yhdessä Vantaan kaupungin sekä suunnittelijaosapuolten AFRY:n, Swecon ja WSP:n kanssa. Ratikkahanke on jaettu kahteen osaan. Itäosaan kuuluu osuus Mellunmäestä Tikkurilaan ja länsiosaan osuus Tikkurilasta lentoasemalle.

– Kehitysvaihe on osoittautunut useissa hankkeissa erittäin toimivaksi, sillä sen aikana tehdyillä ratkaisuilla on suuri vaikutus siihen, miten rakennamme hankkeen eri vaiheet ja minkälaisella aikataululla. Nyt kun hanke pääsee kunnolla vauhtiin, odotamme jatkoa hyvin käynnistyneelle yhteistyölle allianssin osapuolten kanssa, kertoo operatiivinen johtaja Sami Laakso Kreatelta.

Nyt alkanut kehitysvaihe ja sen jälkeen käynnistyvä rakennusvaihe ovat vaativaan infraan keskittyvälle Kreatelle merkittäviä myös strategisesti.

– Tekniseltä haastavuudeltaan Vantaan ratikan itäosan toteuttaminen soveltuu Kreaten ja GRK:n ammattitaitoiselle ryhmittymälle erinomaisesti. Tekemämme panostukset Kreaten rata- ja raitiotieliiketoiminnan kehittämiseen ovat tuottaneet tuloksia vahvistaen samalla strategiamme mukaista kasvua raideympäristössä tehtävässä liiketoiminnassa, Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo.

Kreatella ja GRK:lla on 50/50 osuus Vantaan ratikan itäosan rakentamisesta. Itäosan allianssin projektipäällikkönä toimii Jonna Tuomiranta GRK:lta ja apulaisprojektipäällikkönä Sami Kari Kreatelta. Muu organisaatio kootaan yhtiöiden henkilöstöstä kehitysvaiheen aikana.

Allianssin kehitysvaiheessa suunnitellaan – rakentamisen onnistumiset ja riskit jaetaan

Allianssimallisessa rakentamisessa tilaaja, rakentajat ja suunnittelijat kokoontuvat heti kehitysvaiheen alussa yhteisen pöydän ääreen. Yhteistyössä eri osapuolten kesken päätetään niin suunnittelun ja rakentamisen aikataulu, budjetti kuin muut hankkeen tavoitteet.

– Allianssihankkeissa on urakoitsijallakin erilainen mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen ratkaisuihin ja esimerkiksi kiertotaloustuotteiden hyödyntämiseen rakentamisessa. Parhaimmillaan eri rakentamisen vaiheisiin löydetään innovaatioita ja ratkaisuja, jotka säästävät sekä rahaa että ympäristöä, Laakso avaa.

Yhtä lailla kuin onnistumiset myös riskit kannetaan allianssimallissa yhdessä.

– Kun riskitkin jaetaan tasapuolisesti kaikkien kesken, korostuu allianssihankkeissa avoimuus ja läpinäkyvyys. Kun tieto kulkee avoimesti, riskejä on helpompi ennakoida ja hallita. Yhteinen vastuu lisää kaikkien osapuolten motivaatiota onnistumiseen ja työn korkeaan laatuun, Laakso vakuuttaa.

Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2025

Vantaan ratikka on historian ensimmäinen Vantaalle toteutettava pikaraitiotie. Ratikkareitin pituus on 19 kilometriä, ja se kulkee Mellunmäen metroasemalta Helsingin puolelta Länsimäen ja Hakunilan kautta Tikkurilaan ja sieltä Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Ratikan allianssihankinnan kokonaisarvo on noin 660 miljoonaa euroa, josta itäosan hankinnan arvo on 217 miljoonaa euroa. Kokonaisarvo pitää sisällään sekä suunnittelun että rakentamisen. Kreaten rakentamisvaiheen osuus on noin 105 miljoonaa euroa. Kreate kirjaa rakentamisvaiheen osuuden tilauskantaan kehitysvaiheen jälkeen hankkeen siirtyessä toteutusvaiheeseen.

Itäosan rakentamishankkeeseen välillä Tikkurila-Mellunmäki kuuluu raitiotiejärjestelmän lisäksi pysäkit, ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät sekä maanalainen infra, kuten vesihuoltolinjat sekä pohjanvahvistukset. Lisäksi itäosalla toteutetaan uusia siltoja muun muassa Kehä III:n ja Porvoonväylän yli. Uudet Itäosan raitiotiepysäkit ovat Kuusikko, Lahdenväylä, Kaskela, Hakunila, Hepokuja, Vaarala, Kuussilta, Fazerila, Rajakylä ja Länsimäki.

Rakentamisen arvioidaan alkavan heti kehitysvaiheen jälkeen keväällä 2025 ja kaupallisen liikenteen vuonna 2029. Itäisen osuuden rakentamistyöt alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan Kyytitieltä Hakunilassa, mutta töiden aikataulutus tarkentuu vielä kehitysvaiheen aikana. Vantaan kaupunki tekee myöhemmin erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Vantaan kaupungin lisäksi ratikka-allianssin tilaajina toimii myös HSY, joka uusii infratöiden yhteydessä vesihuoltoa. Itäosan allianssissa tilaajana on Vantaan kaupungin ja HSY:n lisäksi myös Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Vantaan ratikan länsiosan rakentajaksi tulee Destia ja suunnittelijoiksi Sitowise Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n ryhmittymä.