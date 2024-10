AI-gaala 2024: Vuoden tekoälyteko on saanut yli 1,4 miljoonaa opiskelemaan tekoälyn perusteita

Ehdokkaita palkintokategorioihin asetettiin yhteensä 139, kehittäjistä soveltajiin, startupeista suuryrityksiin.



"Hakemusten laatu ja määrä yllättivät meidät positiivisesti. Suomen tekoälyinnovaatiot ovat ottaneet harppauksen oikeaan suuntaan tänä vuonna. Toisaalta kehitysvauhti kiihtyy koko maailmassa ja Suomen pitää edelleen kiriä pysyäkseen globaalissa kisassa mukana”, toteaa tuomariston puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Siilasmaan (WithSecure, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja) kanssa valintapäätökset teki joukko tekoälyn ja liike-elämän asiantuntijoita:

Tuomas Syrjänen, Futurice, Co-founder, AI Renewal, Chair of the Board

Markku Räsänen, ConfidentialMind, CEO

Hannu Sarja, Wideflow, CEO & Founder

Juho Rousu, Aalto-yliopiston House of AI, ​Professor of machine learning​

Mari Luukkainen, Identity.vc, Principal

Anna-Maija Sunnanmark, Business Finland, Chief Funding Advisor

Charlotta Nyström, CIO, Outokumpu

Karoliina Partanen, AI Finland, Director

Vuoden tekoälytekona palkittiin MinnaLearnin ja Helsingin yliopiston Elements of AI -verkkokurssi. Tuomaristo piti kurssia yhtenä suurimmista tekoälyyn liittyvistä teoista, joita Suomessa on tehty viimeisen 10 vuoden aikana. Elements of AI:lla on yli 1,4 miljoonaa opiskelijaa ympäri maailmaa. Se on onnistunut demokratisoimaan tekoälyosaamista globaalisti ja nostanut Suomen keskeiseksi toimijaksi tekoälyopetuksen kansainvälisessä kentässä, tuomaristo perusteli.

Gaala tarjosi tilaisuuden verkostoitumiseen, vertaisoppimiseen ja nopeaan tiedon siirtoon yrityksiltä toisille ja tulee näin edistämään yhteistyötä ja innovaatioita Suomessa.

"Ehdokasvyöry ylitti odotuksemme ja toi toivoa siitä, että suomalaiset yritykset ovat rynnänneet todella innovoimaan tekoälyn parissa. Tämä asettaa inspiroivan suunnan koko Suomelle", tiivistää AI Finlandin johtaja Karoliina Partanen.

Maaliskuussa 2024 perustetun AI Finland -verkoston tavoitteena on lisätä tekoälyn soveltamista ja kehittämistä Suomessa. Verkostosta kiinnostuneeksi on ilmoittautunut jo yli 400 yritystä. AI Finlandin alkuvaiheen rahoitus on osa Teknologiateollisuuden 13,2 miljoonan tekoälyinvestointia.

Myös yhteistyökumppani Business Finlandin tavoitteena on rohkaista suomalaisia yrityksiä tutkimaan, kehittämään ja hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia sekä Business Finlandin ja AI Finlandin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.

”Oli hienoa huomata, että kaikki finalistit startup- ja scaleup -kategorioissa ovat myös Business Finlandin asiakkaita”, iloitsee Business Finlandin generatiivisen AI-kampanjan johtaja Aija Kalander.

Muihin yhteistyökumppaneihin Gaalan järjestelyissä lukeutuivat Gofore, Kauppalehti, Root Signals ja Red Hat.

Vuoden 2024 AI-gaalassa palkitut:

Vuoden tekoälyteko: Minna Learning Oy ja Helsingin yliopisto – Elements of AI-verkkokurssi

Vuoden yhteiskunnallinen vaikuttaja tekoälyn saralla: Petri Myllymäki, Helsingin yliopisto, FCAI, HIIT

Vuoden tekoälytutkija: Arno Solin, Aalto-yliopisto

Vuoden luova tekoälytoteutus: Helsingin yliopisto – Serendip, elämyksellinen tapa oppia kestävyydestä

Vuoden tekoälystartup: ConfidentialMind Oy – Ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa generatiivisten työkalujen käytön sensitiivisiin tietoihin

Vuoden tekoälyscaleup: RELEX Oy – Tekoälytoteutus kaupan alan optimointiin

Vuoden tekoälykäyttötapaus teollisuudessa: Nokia Oyj, SK Telecom, NTT, NTT DOCOMO – AI-pohjainen 6G-ilmarajapinta

Vuoden tekoälykäyttötapaus terveydenhuollossa: Optomed Oyj – Silmänpohjakamera AI-yhteydellä

Vuoden tekoälykäyttötapaus asiakaskokemuksessa: F-Secure Oyj – AI-pohjainen tekstiviestisuojaus