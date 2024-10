Valogalleriassa tänä vuonna Joel Slotte: Mosse ja tatuoidut ystävät

Valogallerian teokset ovat tänä vuonna kuvataiteilija Joel Slotten käsialaa. Kuvasto pohjautuu pääosin Slotten Vuoden nuori taiteilija 2021 -palkintovuonna tekemiin ja näyttelykatalogissa julkaistuihin piirustuksiin. Alun perin tekniikkana on ollut lyijykynä paperille. Valogallerian teokset heijastetaan rakennusten seiniin Tampereen keskustassa 24.10.2024–9.3.2025. Valogalleria on osa Tampereen Valoviikkojen ohjelmaa.

”Mosse on siis Maine Coon -kissani, josta on myös olemassa muotokuva tässä kokonaisuudessa. ”Tatuoidut ystävät" puolestaan viittaa tatuointiflasheihin, eli liuskoihin, joihin tatuoijat keräävät tatuointi-ideoita tai ehdotuksia, ikään kuin valmiita kuvia, joista asiakkaat voivat valita. Kaupunkiin levittäytyessään teokset ovat ikään kuin tatuoituina kaupungin rakennuksiin”, kertoo Joel Slotte.

Mosse ja tatuoidut ystävät -kokonaisuuden seiniin ”tatuoiduissa” kuvissa myyttiset taruolennot ja keskiaikaiset lääkeyrtit rinnastuvat death metal -musiikin ja pop-surrealismin symboleihin. Kuvastossa liikutaan sekä symbolisten kuvien ja henkilökohtaisten kuvien välillä. Pääkallot saavat viereensä chilin ja vadelman, muukalainen asettuu meritähden kylkeen.

”Esimerkiksi vadelma kasvina kehottaa hitauteen: se ei kanna satoa joka vuosi ja sen piikitä varmistavat sen, että sato on myös korjattava kärsivällisesti. Tässä on viittaus oman tekemiseni hitauteen ja siihen, miten sallin sen itselleni. Toisekseen siinä on poliittinenkin ulottuvuus, jossa hitauden kautta voi asettua poikkiteloin nykymaailman kiihtyneiden tuotanto- ja tehokkuusvaatimusten kanssa ja valita tehdä hitaasti, ikään kuin vadelmamaisen jääräpäisesti vastustaa muun maailman kiivasta ja pakottavaa virtausta”, pohtii Joel Slotte.

Taiteilijakierrokset

Teoksista kerrotaan enemmän syksyn maksuttomilla taiteilijakierroksilla, joita järjestetään kahtena torstaina, 31.10. ja 7.11. Oppaana toimii kuvataiteilija Joel Slotte. Matkaan lähdetään molempina päivinä klo 18 osoitteesta Puutarhakatu 6 eli Puutarhakadun ja Aleksis Kiven kadun kulmasta, Virastotalon päädystä. Kierros päättyy Näsilinnankatu 36:n kohdalle noin klo 19.

Joel Slotte (s.1987 Kokkolassa) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2016. Slotte tunnetaan erityisesti hänen teknisesti taiturimaisista figuratiivisista öljymaalauksistaan, joiden mallina taiteilija on itse toiminut.