Kirjallinen kärkikaarti Rosebudin messuosastoilla

Rosebudin osastolla (6e2) Helsingin kirjamessuilla on taas esillä valtava määrä kirjoja kaikenikäisille lukutoukille. Osaston kulmalla Kultti-lavalla (6f10) kuullaan syksyn luetuimpia kirjailijoita, jotka myös signeeraavat uutuusteoksiaan – katso ohjelma tästä linkistä.

Rosebudin omaa tuotantoa esittelevät Asko Sarkola & Tom Wentzel (Maanmittarin tarina), Raimo Väyrynen (Suomi ja ydinaseet), Sirpa Puhakka & Sari T. Tiiro (Omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa), Kivi Larmola (Lev Termenin ihmeellinen elämä), Vilho Harle (Kaaoksesta järjestykseen), Matti Ylönen & Teppo Eskelinen (Tyhmenevä demokraratia? Kriittisen tiedontuotannon tila Suomessa), Marja Silde, Pirkko Koski & Outi Lahtinen (Sota näyttämöillä ) ja Ilkka ja Vappu Taipale (Sinisilmäinen pasifisti).

Suoraan painosta messuille saadaan kolme ruusunpiikki-uutuuspokkaria:

Marja Silde (toim.): Sota näyttämöillä – Esityksiä sodasta suomalaisissa teattereissa 2021–2024

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut sodan kauhut jälleen todellisiksi. Muutama vuosi sitten Suomen sisällissodasta tuli kuluneeksi sata vuotta. Teatterilla on aina ollut tärkeä osa yhteisön muistin säilyttäjänä ja vaikeiden kokemusten käsittelijänä. Yhteiskunnallisena taidemuotona teatteri on myös muovannut kuvaa sodasta.

Kokoelma havainnollistaa, kuinka sisällissodasta lähtien sotaa ja sen seurauksia käsitelleet esitykset ovat olleet kiistanalaisia ja tulleet osin sensuroiduiksi tai peräti kielletyiksi.

2000-luvulla esitykset ovat kyseenalaistaneet yhden totuuden tai hallitsevan kertomuksen sodan esittämisessä ja kohdistaneet katseet muun muassa naisten, sotaorpojen, pakolaisten ja paikallisyhteisöjen kokemuksiin.

Tekstit tuovat myös esiin teatterin taiteellisia keinoja sodan seurausten vaikeasti kielellistettävien kokemusten käsittelyyn.

Kirjan kirjoittajina ovat Laura-Elina Aho, Hanna Korsberg, Pirkko Koski, Outi Lahtinen, Julia Pajunen, Mikko-Olavi Seppälä ja Marja Silde.

Gynthia Enloe: Feminismi ja sota – 12 oppituntia

Sota lietsoo sukupuolittunutta väkivaltaa. Se vaikuttaa avioliittoihin, lastenhoitoon, perheväkivaltaan ja raiskauksiin. Se muokkaa journalismia ja taloutta. Tämän oivaltaminen voi ehkäistä sotia ja jopa lopettaa ne.

Clark Universityn tutkimusprofessori Gynthia Enloen mukaan sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden on oltava keskeistä sodista toipumisessa. On myös kyettävä asettamaan teoistaan vastuuseen ne, jotka kohdistavat naisiin raakuuksia sodan aikana.

Teos kokoaa konflikteista selviytyneiden feministiaktivistien sotakokemuksia ja naistutkijoiden teräviä analyysejä Ukrainasta Sudaniin ja Myanmariin. Kirjan opetukset ovat peräisin aktivisteilta, tutkijoilta ja tieteenharjoittajilta, joista jotkut ovat saaneet Nobelin palkinnon, mutta suurinta osaa tuskin tunnetaan oman yhteisönsä ulkopuolella.

Cynthia Enloe on arvostettu yhdysvaltalainen feministinen teoreetikko ja kirjailija. Hän on kansainvälisesti tunnettu sukupuolta ja militarismia käsittelevästä työstään ja osuudestaan kansainvälisten suhteiden ja poliittisen maantieteen tutkimuksessa.

Ilkka Taipale: Sinisilmäinen pasifisti

"Vastavirtaan ui lohen suku", kuten psykiatri, rauhanaktiivi, entinen kansanedustaja ja Kellokosken sairaalan ylilääkäri, nykyinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale.

Maailman lähes kaikki valtiot kiertäneeltä aktivistipuhujalta eivät teemat lopu. Elämänmittainen työ maailmanrauhan ja ydinaseriisunnan puolesta jatkuu, kuten uurastus alkoholistien, asunnottomien, vankien, mielisairaiden ja muiden puolustuskyvyttömien hyväksi.

Tässäkään kirjoitusvalikoimassa ei uida myötävirrassa vilisten, vaan pystypäin vastavirtaan. Niinhän Ilkka Taipale on tehnyt aina: 1960-luvun alusta hän on kirjoittanut ja puhunut rauhasta, aseettomuudesta ja väkivallattomuudesta silloinkin, kun suhdanteita noudatellen olisi ollut viisasta vaieta.

Kukaan ei tiedä mihin virta vie, mutta Ilkka Taipaleen kirjoituksissa kuudelta vuosikymmeneltä kuuluu syvä ja vakuuttava rauhan ääni ja usko siihen, että tämä ääni tulee kerran kaikumaan sotarumpuja kuuluvammin.