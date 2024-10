Arja Saijonmaa, Club for Five, Diandra, Emma & Matilda, Janna ja Tuure Kilpeläinen esiintyvät Joulun tähdet -konsertissa yksinäisyyttä vastaan 12.11.

Hyväntekeväisyyskonsertissa kuullaan artistien omia kappaleita sekä tunnettuja joululauluja. Musiikillisesta sisällöstä vastaa konsertin kapellimestari Leri Leskinen ja sitä säestää hänen bändinsä. Lavalla tähtiartistien kanssa nousee musiikkiopisto Resonaarin oppilaita. Konsertin juontaa Jaana Pelkonen.

Konserttiliput ovat myynnissä Tiketissä. Lipun hinta on 59,50 e.

Joillekin joulu on vuoden odotetuinta aikaa, toisille vuoden yksinäisintä aikaa. Tänään joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäkestoisesta, haitallisesta yksinäisyydestä. Se tarkoittaa, että Suomessa on yli 500 000 yksinäistä, joille yksinäisyyden kokemus tuo surua ja tuskaa päivittäin. Jatkuva yksinäisyys on vakava terveydellinen riski ja aina vakava inhimillinen kokemus.

Hyväntekeväisyyskonsertilla kerätään varoja ja sen tuotot ohjataan HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiseen työhön, joka on valtakunnallista ja tutkitusti vaikuttavaa. Vuosittain HelsinkiMission toiminnassa ja palveluissa kohdataan nuoria, aikuisia, lapsiperheitä, ja senioreja yli 155 000 kertaa ammattilaisten ja tuhannen vapaaehtoisen voimin.

HelsinkiMissio haluaa tuoda joulun tunnelmaa ja yhteenkuuluvuutta jokaiseen kotiin. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan televisioidaan ja esitetään Nelosella sunnuntaina 22.12. klo 20. Uusinnat esitetään Livillä maanantaina 23.12. klo 17.40 sekä Nelosella tiistaina 24.12. klo 18.30, keskiviikkona 25.12. klo 18.30 ja torstaina 26.12. klo 15.30.