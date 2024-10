Valkoposkihanhien poismuutto etenee hitaasti

Kuluneen jakson lämpimät vastatuulet ovat pitäneet viimeisiä valkoposkihanhia aloillaan. Isoja muuttoja ei ole havaittu, mutta havaintojen sekä GPS-lähetinhanhien sijaintitietojen perusteella on tapahtunut muuttoa lounaaseen päin. Eteläisessä Suomessa on edelleen kymmeniätuhansia lepäileviä ja ruokailevia valkoposkihanhia, vaikka pääjoukot ovat jo ohittaneet Suomen.

Lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien määrät ovat paikoin edelleen suuria Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi lauantaina 19.10. Orimattilan Kurunkulmassa arvioitiin olevan 70 000 lepäilevää valkoposkihanhea. Muut suurimmat paikkakohtaiset havainnot tehtiin torstain ja lauantain välisenä aikana. Esimerkiksi torstaina 17.10. Lapinjärven Lapinniityssä sekä Pukkilan Kantelessa havaittiin 50 000 lepäilevää valkoposkihanhea. Pukkilan Kantelessa tehtiin sama havainto myös perjantaina 18.10. Lauantaina 19.10. Janakkalan Hakamäessä havaittiin 55 000 lepäilevää valkoposkihanhea. Pohjois-Karjalassa viivyttelee arvion mukaan enää 20 000–30 000 valkoposkihanhea.

Suurin paikkakohtainen muutto havaittiin BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan sunnuntaina 20.10. Tammisaaren Gullössa, jossa laskettiin 6 200 lounaaseen matkaavaa valkoposkihanhea.

GPS-lähetinhanhien sijainnit

GPS-lähetinhanhien tilanne on muuttunut edellisen tiedotteen jälkeen, sillä noin puolet viikontakaisista GPS-lähetinhanhista on poistunut Suomesta. Keskiviikkoaamuna 23.10. suomalaistutkimuksen GPS-lähetinhanhista 6 oli Ruotsissa, Saksassa ja Virossa 2, Tanskassa ja Suomessa 1. Suomessa sijaitseva GPS-lähetinhanhi on Lapinjärvellä. Lisäksi 7 GPS-lähetinhanhea on paikannusten perusteella yhä Venäjällä, vaikka todellisuudessa lienevät jo Suomessa tai kauempana lännessä.

Saksalaistutkimuksen GPS-lähetinhanhista saadaan edelleen parempi käsitys kuin suomalaistutkimuksesta. 26 toimivasta GPS-lähetinhanhesta 6 on Ruotsissa, Saksassa ja Virossa 5, 3 Tanskassa ja 7 Suomessa. Suomessa GPS-lähetinhanhet ovat sijoittuneet Etelä-Suomen alueelle. GPS-lähetinhanhista 2 on Lapinjärvellä sekä 1 Hauholla, Pornaisissa, Porvoossa, Pukkilassa sekä Riihimäellä. Linnut eivät tosin noudata kunta- tai maakuntarajoja, vaan lentävät lepäilyvesien ja parhaiden ruokailupeltojen välillä pitkiäkin matkoja.

Mutta miltä vaikuttaa säätila lähiaikoina, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Pitkien sääennusteiden perusteella leuto etelän ja lännen välinen virtaus jatkuu seuraavan viikon ajan. Vasta tiistaina 29.10. ennusteissa on epävarmoja merkkejä kylmenemisestä. Niinpä lämpötila pysyy Etelä-Suomessa plussan puolella lähes aina öisinkin, jolloin ruoho ja oras viheriöivät, eikä valkoposkihanhilla ole kiirettä lähteä muutolle. Joinakin päivinä vastatuuli on sen verran heikkoa ja näkyvyys kauniissa säässä hyvä, että hanhia voi toki lähteäkin muuttamaan, jos ne niin haluavat.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoitti ympäristöministeriö.

