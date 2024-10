SDP Uusimaa: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pidettävä kiinni 14 päivän hoitotakuusta!

SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 14 päivän hoitotakuun säilyttämisestä 2.10.2024 15:19:16 EEST | Tiedote

SDP:n aluevaltuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 14 päivän hoitotakuun säilyttämisestä SDP:n aluevaltuustoryhmä on jättänyt 1.10. järjestetyssä Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen 14 päivän hoitotakuun säilyttämisestä. Aloitteen tarkoituksena on varmistaa myös jatkossa riittävän nopea hoitoon pääsy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. ”Maan hallituksen päätös luopua 14 vuorokauden hoitotakuusta on lyhytnäköinen ja todennäköisesti vain aiheuttaa enemmän ongelmia, kun vaivat hoitojonoissa pahenevat. Viivästynyt hoito pahentaa terveysongelmia ja kuormittaa erikoissairaanhoitoa sekä päivystyksiä. Lyhyen aikavälin säästöt voivat käydä kalliiksi pitkällä aikavälillä”, summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila. SDP:n aluevaltuustoryhmän mukaan 14 päivän hoitotakuun säilyttäminen olisi tärkeää Länsi-Uudellamaalla, jossa kehitys on ollut oikeansuuntainen ja hoitotakuu toteutunut noin 90-prosenttisesti. Kyselyiden perusteella hoitoonpääsy on yksi eniten asuk