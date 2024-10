Euroopan epätasaisimmat sähkömarkkinat löytyvät Suomesta

Vuoden 2023 aikana suomalaiset pääsivät nauttimaan kilpailukykyisistä sähkön hinnoista verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, kun sähkö oli Euroopan halvinta heti Ruotsin jälkeen. Sähkölasku pieneni keskimäärin lähes viidenneksellä edellisvuodesta, mikä liittyi osittain energian hintojen tasaantumiseen pandemian jälkeisessä maailmassa. Suomen vahva panostus uusiutuvaan energiaan on keskeinen tekijä hintakehityksessä. Tuulivoimainvestoinnit, Olkiluoto 3:n valmistuminen ja erinomaiset maan sisäiset siirtoyhteydet palauttivat Suomen edullisen sähkön maaksi, kertoi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä vielä alkuvuodesta.

Vuoden 2024 alkupuoliskolla hinnat ovat nousseet hieman. Nyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla Suomi sijoittui sähkön hintavertailussa 19. sijalle 41 maan joukossa, joka tarkoittaa että sähkön hinta on lähellä Euroopan keskitasoa. Koko vuoden hintavertailu tullaan näkemään ensi vuoden alussa.

Eniten negatiivisia tunteja Suomessa

Tänä vuonna sähkömarkkinoilla on tähän asti nähty ennätysmäärä tunteja, jolloin hinnat olivat negatiivisia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sähköä tuotettiin enemmän kuin kulutettiin ja tuotannon ylijäämä painoi hinnat alas.

Jo viime vuonna Suomessa kirjattiin yhteensä 467 tuntia, jolloin sähkön tukkuhinnat olivat negatiivisia. Tämä on valtava kasvu verrattuna vuoteen 2022, jolloin negatiivisia tunteja oli vain 27, ja vuoteen 2021, jolloin niitä oli viisi. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla on jo nähty useita negatiivisia tunteja, ja määrä vaikuttaa nousevan edelleen. The Financial Timesin mukaan Suomessa negatiivisia tunteja oli elokuuhun 2024 mennessä ollut jo yli 500, eli luku on koko viime vuotta korkeampi.

Negatiivisten sähkötuntien määrä maittain (Tammi-elokuu 2024) Financial Times

Kuvaajasta näemme, kuinka Suomessa negatiivisten tuntien määrä on selvästi korkein. Ruotsi tulee perässä kaikilla neljällä eri tarjousalueellaan. Ruotsissa ja Tanskassa on eri hinta-alueita joilla sähkön hinta vaihtelee, jonka takia ne on eritelty numeroittain. Vaikka negatiivisten tuntien määrä on korkea, jäi Suomi hintavertailussa keskitasolle mikä kertoo siitä, että myös korkeita hintapiikkejä on nähty tänä vuonna paljon.

Erityisesti Suomessa markkinoiden epätasapaino on siis kasvanut, mikä tekee sähkömarkkinoistamme arvaamattomampia kuin monien muiden Euroopan maiden. Sähkömarkkinoiden ennustaminen on tullut entistä haastavammaksi negatiivisten hintojen myötä.

Vuonna 2025 markkinat ovat kuitenkin siirtymässä tunnin aikajaksoista 15 minuutin taseselvitysjaksoihin. Uudistus tuo markkinoille enemmän joustavuutta ja sillä varmistetaan energiantuotannon ja -kulutuksen tasapaino markkinahintojen ohjauksella. Muutoksen odotetaan tukevan uusiutuvan energiantuotannon parempaa hallintaa ja näin ollen myös sähkön hinnan ennustettavuutta.