Urkufantasia hurmasi yli 200 kuulijaa Kangasalan kirkossa

Kangasalan kaupunkistrategia 2033, ennakkokysely auki 31.10.2024 asti 11.10.2024 16:16:55 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupunki on uudistamassa tärkeintä kaupungin toimintaa ohjaavaa asiakirjaa, Kangasalan kaupunkistrategiaa 2033. Kangasalan kaupungin menestyksen ja elinvoiman kannalta oikeiden valintojen tekeminen oikeaan aikaan on ratkaisevaa. Uuden strategian tavoitteiden ja vision tekemiseen tarvitsemme sinun apuasi. Kokoamme tietoja eri sidosryhmien näkemyksistä strategian tavoitteiden tärkeydestä. Kyselyn tuloksia analysoidaan laajasti mm. Kangasalan valtuuston strategiatyössä sekä nykyisen että uuden valtuuston toimesta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 8 minuuttia. Kysely on avoinna 31.10.2024 saakka. Arvomme yhteystietojen jättäneiden vastaajien kesken kolme lahjakorttia. Linkki Kangasalan kaupunkistrategia 2033 -ennakkokyselyyn. Kyselylinkki löytyy myös Osallistu ja vaikuta -sivustolta. Kiitos ajatuksistasi ja ajastasi!